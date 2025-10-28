فرزاد دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه راه‌های برون‌شهری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان بخشی از مؤلفه‌های زیرساختی، جزو دارایی‌های ویژه و بنیان‌های اساسی جامعه است که یکی از مهمترین و بنیانی‌ترین موارد موضوع پدافند غیرعامل بوده و متولی آن در حوزه نگهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و ادارات‌کل استانی زیرمجموعه است.

وی اضافه کرد: محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشابه رگ‌های اصلی یک بدن و راه‌های فرعی روستایی به عنوان مویرگ‌های آن در سطح جاده استان منظور می‌شوند که تردد وسایل نقلیه، حمل‌ونقل کالا، جابجایی مسافر و اکثر امورات مردم از طریق تردد در جاده‌های استان صورت می‌گیرد. به ویژه در استان اصفهان که از نظر شبکه ریلی توسعه چندانی نداشته و بیش از ۹۰ درصد حمل بار و جابجایی مسافر از طریق جاده‌های استان انجام می‌شود.

اصفهان با ۹ استان کشور همسایه است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه از طرفی استان اصفهان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد و قرارگیری در مرکز کشور و همسایگی با ۹ استان و دارا بودن بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه نقش ویژه و اثرگذاری بسیار مهمی در کشور در خصوص حمل و نقل جاده‌ای دارد و طبیعتاً هرگونه خلل و اشکالی در راه‌های این حوزه، روی کل کشور تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: پدافند غیرعامل برخلاف پدافند عامل استفاده از ابزار جنگی ندارد و صرفاً مدیریت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اقدامات پیشگیرانه در خصوص کاهش خسارات وارده در زمان بحران و همچنین کاهش تلفات ناشی از آن است. که در این راستا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان به عنوان اولین اداره‌کل در کشور نسبت به تهیه سند جامع پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۳ اقدام کرد.

وی اضافه کرد: در این سند شناسایی دارایی‌های اداره‌کل در سطح استان اعم از راه‌ها، تونل‌ها، ابنیه فنی، سامانه‌ها، پایانه‌ها و مراکز ثقلی بار و مسافر و سایر مواردی که مرتبط با موضوعات و وظایف اداره کل است و بعد از آن پایش و خوشه‌بندی موارد و همچنین ارزش‌گذاری موارد که ۳۰ مورد از موارد شناسایی شده تحت عنوان موارد حیاتی اولویت‌سنجی شد.

دادخواه تاکید کرد: همچنین تعریف فرآیند اطلاع‌رسانی، پیگیری، انجام اقدامات پیشگیرانه درخصوص کاهش خسارات و همچنین کاهش تلفات در زمان‌های بحران از دیگر موضوعات تدوین‌شده در این سند است.

سالانه ۹ میلیون جابجایی و ۶۰ میلیون تن حمل کالا در جاده‌های اصفهان انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان بیش از ۹ میلیون جابجایی مسافر درون و برون استانی و بیش از ۶۰ میلیون تن حمل کالا با بارنامه در سال انجام می‌شود و تعدد مواردی که معادن و صنایع مادر و متوسط و کوچک، به عنوان کاربران جاده‌ای از شبکه راه‌های استان استفاده می‌کنند، ابراز کرد: در مجموع بار سنگین تردد و ترافیک را به این شبکه تحمیل کرده، به نحوی که روزانه بصورت متوسط بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راه‌های اصلی استان ثبت می‌شود و قطع هر کدام از این راه‌ها به مثابه قطع عضوی در بدن است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: طبیعتاً در مواقع سیل، زلزله یا بحران‌هایی مثل جنگ، برقراری تردد و استفاده از محورهای جایگزین قطعاً می‌تواند به امدادرسانی، پشتیبانی یا سایر مسائل کمک کند و از اهمیت خیلی خاصی برخوردار است. به همین جهت با انجام مکاتباتی با فرمانداران شهرستان‌ها و تشکیل جلسات بازدید میدانی کمیته‌های کارشناسی، تعریف و تأمین اعتبار پروژه‌هایی تحت عنوان پروژه‌های پدافند غیرعامل در اولویت کاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

وی اضافه کرد: همچنین این اداره‌کل بعنوان دبیر کارگروه حمل‌ونقل و جابجایی که یکی از زیرمجموعه یازده‌گانه شورای پدافند استان است، در مواقع بحران حتی وظیفه برنامه‌ریزی برای تخلیه احتمالی شهرها یا مواردی در حمل‌ونقل کالا و جابجایی مسافرین را برعهده دارد که البته امیدوار هستیم که هیچ حادثه‌ای رخ نده و همیشه مردم عزیز در سلامت و آرامش کامل باشند

دادخواه افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع از مردم عزیز و مسئولین مرتبط تقاضا داریم با آموزش و آگاهی‌بخشی نسبت به نحوه مواجه با زمان‌های بحران مطلع شوند تا خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادرسان و کمک رسانی و رفع خطر در آن شرایط تسهیل شود. چرا که رفتار همگانی در زمان احداث یک راه انحرافی و برقراری تردد یا عبور ایمن از مقاطعی که دارای آسیب یا خطرات احتمالی نیازمند آموزش‌های پیشگیرانه بوده تا بتوانیم با این برنامه‌ریزی‌ها شاهد آینده روشن‌تری برای همه هموطنان باشیم.