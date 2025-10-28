سردار جهانبخش: سارق مسلح طلاجات بانوان در ارومیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: در پی شکایت خانمی مبنی بر سرقت دستبند طلای وی توسط فردی ناشناس مسلح به موقع پارک خودروی خود در پارکینگ آپارتمان رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و با انجام تحقیقات گسترده میدانی متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و در بازجویی‌های پلیس اذعان داشت که در محلات شهر ارومیه اقدام به پرسه زنی و شناسایی خانم‌هایی که طلا داشتند کرده و پس از تعقیب آنها در یک موقعیت مناسب به روش زورگیری و تهدید با سلاح گرم اقدام به ربودن طلای آنها می‌نمود.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه متهم با این روش تاکنون اقدام به ۷ فقره سرقت نموده بود، تصریح کرد: نامبرده پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه بانوان هنگام ورود یا خروج از پارکینگ منازل کاملاً هوشیار باشند و از به نمایش گذاشتن طلا و جواهرات خودداری کرده و در صورت مواجهه با سارقین، ضمن حفظ خونسردی و عدم درگیری فیزیکی مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.