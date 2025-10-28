سلطانی: سارق خودرو با ۲۴ فقره سرقت در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی روز سه شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام وقوع چندین فقره سرقت از داخل خودرو در تبریز، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند سارق و مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۲ نفر را در مخفیگاه‌های خود دستگیر کنند، اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۲۴ فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف و در نهایت پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی همچنین از دستگیری یک سارق حرفه‌ای قطعات خودروهای سنگین با ۶ فقره سرقت در شهرستان مرند خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودروهای سنگین در شهرستان مرند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سلطانی افزود: مأموران پس از بررسی‌های انجام شده و اشراف اطلاعاتی و فنی یک نفر سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه او را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۶ فقره سرقت قطعات خودروهای سنگین اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد