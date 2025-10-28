به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حقیقی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه دهمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی استان همدان که در نمایشگاه بین‌المللی این استان برگزار شد، با بیان اینکه این شرکت یک نهاد توسعه‌ای برای گسترش زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تولید به شمار می‌رود، اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس وظایف قانونی خود مسئول ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدهای تولیدی است و در گام بعدی نیز پشتیبانی از تولید، توسعه بازار و معرفی محصولات از طریق رویدادهایی چون این نمایشگاه را دنبال می‌کند.

وی افزود: نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک، یکی از مهم‌ترین رویدادهای حمایتی شرکت است که ضمن معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه آشنایی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران جدید را با محصولات داخلی فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با اشاره به اقدامات توسعه‌ای اخیر در حوزه زیرساخت گفت: در سال‌های گذشته مجموع اراضی صنعتی استان حدود دو هزار هکتار بود، اما فقط در سال اخیر با حمایت استاندار محترم و تیم اقتصادی استان، هزار هکتار دیگر به این مجموعه افزوده شد؛ این اقدام، زمینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال‌تر فراهم کرده است.

حقیقی موقعیت جغرافیایی استان را یکی از مزیت‌های مهم آن دانست و اضافه کرد: همدان به‌عنوان دروازه غرب کشور از موقعیت ممتاز لجستیکی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات و شبکه‌سازی میان استان‌های غربی ایفا کند.

وی در ادامه از پیشرفت طرح‌های شهرک‌های صنفی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: همدان افتخار دارد که اولین و دومین شهرک صنفی کشور را ایجاد کرده و هم‌اکنون بزرگ‌ترین شهرک صنفی ایران نیز در این استان در دست اجرا است؛ این اقدام، مطابق با سیاست‌های قانون هفتم توسعه، گامی مؤثر در سامان‌دهی اصناف تولیدی و ارتقای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

حقیقی همچنین بر حمایت نرم‌افزاری از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: علاوه بر ایجاد بنگاه‌ها، پشتیبانی از بازار و توسعه صادرات نیز در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد. در همین راستا، امسال شاهد حضور رایزنان اقتصادی کشورهای هدف از جمله ترکیه، چین و افغانستان در همدان هستیم تا فرصت تعامل و همکاری مشترک با تولیدکنندگان استان فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی و برخی ضعف‌های اجرایی، فضای اقتصادی استان پر تحرک است و جلسات منظم با استاندار محترم و فعالان اقتصادی تدارک دیده شده تا موانع تولید و صدور مجوزها با کارآمدی بیشتر رفع شود.