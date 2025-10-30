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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

نمایشگاه صنایع همدان بستری برای توسعه روابط تجاری ایران و تاجیکستان

نمایشگاه صنایع همدان بستری برای توسعه روابط تجاری ایران و تاجیکستان

همدان – رایزن اقتصادی تاجیکستان گفت: محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه توانمندی‌های صنایع همدان مورد نیاز بازار تاجیکستان است و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده اقتصادی میان دو کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله‌اف، بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه صنایع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی استان همدان، با اشاره به پیشرفت قابل توجه تولیدکنندگان همدانی اظهار کرد: این نمایشگاه ظرفیت‌های صنعتی استان را به‌خوبی معرفی کرده و بستری برای تعامل و تبادلات اقتصادی دو کشور فراهم ساخته است.

وی افزود: برای دومین بار است که در این نمایشگاه حضور دارم و باید بگویم برگزاری امسال از نظر کیفیت، نظم و تنوع محصولات در سطح بالاتری قرار دارد و بیانگر رشد تولید و نوآوری در همدان است.

عبدالله‌اف با اشاره به نیاز بازار تاجیکستان به بخشی از محصولات ایرانی تصریح کرد: تولیدات عرضه‌شده در نمایشگاه صنایع همدان به‌روز، کاربردی و مورد نیاز کشور تاجیکستان است و انتظار داریم زمینه انعقاد قراردادهای پربازده با تولیدکنندگان این استان فراهم شود.

رایزن اقتصادی تاجیکستان با تأکید بر علاقه فعالان اقتصادی کشورش نسبت به محصولات همدان گفت: تجار تاجیکستان تمایل قابل توجهی به خرید بسیاری از تولیدات صنعتی و صادراتی همدان دارند، زیرا از لحاظ کیفیت در جایگاه ممتاز قرار دارند.

وی از امضای چندین قرارداد همکاری میان تجار تاجیک و شرکت‌های تولیدی همدان خبر داد و افزود: با توجه به نیاز گسترده کشور تاجیکستان به محصولات صنعتی، امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از این تولیدات را برای صادرات و تأمین بازار تاجیکستان خریداری کنیم.

عبدالله‌اف اظهار داشت: نمایشگاه صنایع همدان نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کشورهای همسایه و ایجاد اتصالات تجاری منطقه‌ای دارد و برگزاری آن گامی مؤثر در تحقق دیپلماسی اقتصادی استان به شمار می‌رود.

دهمین نمایشگاه صنایع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی استان همدان از ششم تا نهم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان برگزار شد.

کد مطلب 6639644

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