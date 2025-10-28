خسروپناه: هنر معلولان،تجلی اسماء الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از چهارمین جشنواره بین المللی «هُمام» که به نمایش آثار هنری معلولان اختصاص دارد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و هنرمندان این رویداد گفت: دیدن آثار این هنرمندان برای من تجلی عقل و زیبایی الهی بود. آن‌ها با اراده، نشاط و امید به زندگی نشان دادند که از بسیاری از توانمندان، توانمندترند.

وی افزود: هنر می‌تواند درمانگر باشد؛ هنر درمانی و توانبخشی هنری واقعیتی است که در این نمایشگاه به وضوح دیده می‌شود. پیشنهاد می‌کنم تمام دانشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر در کنار رشته‌های خود، بخشی به نام هنر درمانی ایجاد کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل «کمیسیون بهزیستی» در شورا گفت: مسئولیت این کمیسیون به رئیس سازمان بهزیستی سپرده شده و انتظار داریم هرچه زودتر پیشنهادهای لازم را برای حمایت از معلولان ارائه دهند تا در صحن شورا بررسی و تصویب شود.

خسروپناه تأکید کرد: نمایشگاه «همام» فرصتی است برای شنیدن دردها و خواسته‌های هنرمندان دارای معلولیت. این مطالبات باید به سندی راهبردی تبدیل شود تا دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، بهزیستی، بهداشت، علوم و آموزش و پرورش با همکاری شورا از این عزیزان حمایت کنند.

وی در پایان با اشاره به تعامل مثبت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت نیاز به اصلاح قوانین مرتبط با معلولان، شورا آماده است پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بررسی در مجلس ارائه دهد.