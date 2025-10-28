  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

عضو حماس: پنهان کردن اجساد اسرای صهیونیست سودی برای مقاومت ندارد

عضو حماس: پنهان کردن اجساد اسرای صهیونیست سودی برای مقاومت ندارد

یکی از اعضای ارشد جنبش حماس با بیان اینکه مقاومت به توافق آتش‌بس در غزه پایبند است، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در مسیر تلاش‌ها برای پیدا کردن اجساد اسرای اشغالگر کارشکنی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سهیل الهندی» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: حماس، مقاومت و همه گروه های فلسطینی کاملاً به توافق آتش بس در نوار غزه پایبند هستند.

الهندی در ادامه مصاحبه اختصاصی با الجزیره افزود: دشمن باید درک کند که ما به توافق پایبند هستیم و آنها باید از متهم کردن ما به نقض آن دست بردارند.

وی تصریح کرد: ما در بازیابی اجساد اسرای اشغالگر با مشکلات قابل توجهی روبرو شدیم و هنوز هم تجهیزات سنگین برای بازیابی اجساد باقی‌مانده درخواست می‌کنیم. ما از دشمن درخواست کردیم که به تیم‌های جستجو اجازه ورود به مناطق قرمز برای جستجوی اجساد اسرایش را بدهد، اما آنها امتناع کردند. ما منتظر موافقت اشغالگران برای ورود تیم‌ها به رفح برای جستجوی اجساد هستیم.

این عضو ارشد حماس خاطرنشان کرد: مقاومت هیچ منفعتی در پنهان کردن جسد هیچ اسیر دشمن یا تأخیر در تحویل آن ندارد. ما تمام تلاش خود را برای بازیابی اجساد انجام داده‌ایم و اشغالگران مسئول تأخیر در بازیابی اجساد باقی‌مانده هستند.

سهیل الهندی همچنین گفت: ما از میانجیگران می‌خواهیم که به دشمن فشار بیاورند تا بازیابی اجساد باقی‌مانده اسیرانش را تسهیل کند.

کد مطلب 6637730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها