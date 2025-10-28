به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری در دیدار با مدیرکل و معاونان حفاظت محیط زیست استان قم، با اشاره به اهمیت جایگاه محیط زیست در معارف اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال نخستین حامی طبیعت است، اما انسان‌ها در طول تاریخ با بهره‌برداری بی‌رویه، منابع طبیعی و محیط زیست را به‌شدت تخریب کرده‌اند.



وی با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست افزود: در شرایط کنونی، گسترش فضای سبز و نهال‌کاری از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از آلودگی هوا و مقابله با گردوغبار است و باید تمامی ظرفیت‌های استانی در این مسیر به‌کار گرفته شود.



فرمانده سپاه قم خاطرنشان کرد: اگر امروز از تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری نکنیم، در آینده باید چندین برابر آن را برای درمان و سلامت مردم هزینه کنیم. استقرار صنایع آلاینده بدون ارزیابی دقیق، به‌مرور پیامدهای اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی گسترده‌ای برای جامعه به همراه دارد.



وی افزود: مجموعه سپاه و بسیج استان قم علاقه‌مند و متعهد به حفظ محیط زیست است و در تمامی برنامه‌های خود، حفاظت از منابع طبیعی و سلامت زیست‌محیطی شهروندان را به عنوان یکی از اولویت‌های محوری مورد توجه قرار خواهد داد.



در این دیدار همچنین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، با اشاره به چالش‌های فزاینده زیست‌محیطی در جهان و کشور گفت: امروز مسائل زیست‌محیطی با امنیت ملی و اجتماعی کشورها پیوند خورده است و برای عبور از این شرایط باید همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و نیروهای مردمی بیش از پیش تقویت شود.



سیده مریم محمدی تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست قم آمادگی دارد با مشارکت سپاه و بسیج در حوزه‌های آموزشی، نهال‌کاری، مقابله با آلاینده‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از طبیعت، گام‌های مؤثری مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان بردارد.