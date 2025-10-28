به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، تکریم سه تن از همسران شهدای مدافع حرم شامگاه سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، حسین کاجی از راویان دفاع مقدس، جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم در منزل همسر شهید سعید کریمی برگزار شد.



در این مراسم، همسران شهیدان علی آقازاده‌نژاد، سعید کریمی و محسن صداقت نیز حضور داشتند و آخرین فرزندان این دو شهید والامقام که هر دو دخترانی با نام زینب هستند، مورد تکریم تولیت آستان مقدس مسجد جمکران قرار گرفتند.



حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در این دیدار با بیان اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا مایه افتخار و برکت است، اظهار کرد: امشب برای ما شبی به‌یادماندنی است که با همراهی اهالی رسانه به دیدار خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم آمده‌ایم.



وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان افزود: زندگی ما باید با مسیر شهدا گره بخورد، هرچند ما توان دیدن و شنیدن کلام آنان را نداریم، اما شهدا از احوال ما باخبرند و در روایات و آیات الهی بر این حقیقت تأکید شده است.



وی اضافه کرد: شهدا نظاره‌گر اعمال ما هستند و بی‌تردید از ما درباره عمل به وظایف الهی و ارزش‌های مقدسی که شهدا به خاطر آن جان خود را اهدا کردند مطالبه خواهند کرد.



تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها تصریح کرد: زینب کبری سلام‌الله‌علیها بزرگ‌ترین مدافع شهیدان کربلا بود و قیام عاشورا نه فقط یک نهضت فردی بلکه حرکتی الهی از سوی دو برادر و خواهر بود که امام حسین علیه‌السلام با شهادت خود و حضرت زینب سلام‌الله‌علیها با پیام‌رسانی و ایستادگی‌اش، عزت حسینی را تا ابد زنده نگه داشتند.



وی ادامه داد: اگر امت اسلام امروز نمی‌تواند عزت خود را حفظ کند، دلیل آن کوتاهی در عمل به تکلیف الهی است و ما باید وظیفه خود را انجام دهیم و نتیجه را به خداوند واگذار کنیم، چرا که حفظ اسلام و کشور مسئولیتی همگانی است.



اجاق‌نژاد تأکید کرد: اگر حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نبود، امروز از نام عاشورا و سیدالشهدا علیه‌السلام نشانی باقی نمی‌ماند و حضور ما در منزل خانواده شهیدان، ادای احترام به یاران این بانوی بزرگ و درخواستی از خداوند برای توفیق عمل به وظیفه است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدای مدافع حرم در مسیر رضایت رهبر معظم انقلاب، حضرت ولی‌عصر (عج) و رضای الهی گام برداشتند و در این راه، جان خود را نثار کردند، راهی که امروز بر ماست تا با اخلاص و عمل صالح، ادامه‌دهنده آن باشیم.