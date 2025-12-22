به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد تولیت مسجد مقدس جمکران عصر دوشنبه به همراه جمعی از خادمان این آستان مقدس با خانواده شهید محسن صداقت دیدار و گفتوگو کردند.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد در این دیدار اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود از حریم اهلبیت (ع) و ارزشهای اسلامی دفاع کردند و امروز امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون ایثار و فداکاری آنان و صبر و استقامت خانوادههای معززشان است.
وی افزود: جایگاه خانوادههای شهدا رفیع و بیبدیل است و این خانوادهها باید ادامهدهنده راه نورانی شهیدان و زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشند
تولیت مسجد جمکران با اشاره به فضیلت ماه رجب خاطرنشان کرد: تقارن این ایام با یاد و نام شهدا فرصت مناسبی برای خودسازی، تقویت معنویت و تجدید پیمان با آرمانهای شهدای مدافع حرم است.
وی افزود: پاسداشت خون پاک شهدا مسئولیتی ملی و دینی است که باید با حضور فعال در مناسبتهای معنوی و الهی تداوم یابد.
در ادامه همسر شهید صداقت به بیان خاطراتی از زندگی این شهید والامقام پرداخت و تأکید کرد: شهید شدن در مسیر دفاع از ارزشها، معنای واقعی ایثار و شجاعت را آشکار میسازد.
وی گفت: تا کسی زندگی در مسیر فداکاری و ایثار را تجربه نکند، جایگاه شهید بودن درک نخواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد در پایان این دیدار ضمن تقدیر از خانواده شهید و یادآوری جایگاه شامخ شهدا، با اهدای متبرکات آستان مقدس مسجد جمکران از مقام والای شهید محسن صداقت تجلیل کردند و برای خانواده این شهید گرانقدر آرزوی صبر، سلامتی و توفیق روزافزون نمودند.
قم- تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است و پاسداشت یاد و راه شهدا وظیفهای ملی و دینی برای همگان محسوب میشود.
