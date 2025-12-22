  1. استانها
امنیت و اقتدار کشور مرهون ایثار شهدا و صبر خانواده‌هایشان است

قم- تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است و پاسداشت یاد و راه شهدا وظیفه‌ای ملی و دینی برای همگان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران عصر دوشنبه به همراه جمعی از خادمان این آستان مقدس با خانواده شهید محسن صداقت دیدار و گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در این دیدار اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود از حریم اهل‌بیت (ع) و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند و امروز امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون ایثار و فداکاری آنان و صبر و استقامت خانواده‌های معززشان است.

وی افزود: جایگاه خانواده‌های شهدا رفیع و بی‌بدیل است و این خانواده‌ها باید ادامه‌دهنده راه نورانی شهیدان و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشند

تولیت مسجد جمکران با اشاره به فضیلت ماه رجب خاطرنشان کرد: تقارن این ایام با یاد و نام شهدا فرصت مناسبی برای خودسازی، تقویت معنویت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدای مدافع حرم است.

وی افزود: پاسداشت خون پاک شهدا مسئولیتی ملی و دینی است که باید با حضور فعال در مناسبت‌های معنوی و الهی تداوم یابد.

در ادامه همسر شهید صداقت به بیان خاطراتی از زندگی این شهید والامقام پرداخت و تأکید کرد: شهید شدن در مسیر دفاع از ارزش‌ها، معنای واقعی ایثار و شجاعت را آشکار می‌سازد.

وی گفت: تا کسی زندگی در مسیر فداکاری و ایثار را تجربه نکند، جایگاه شهید بودن درک نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در پایان این دیدار ضمن تقدیر از خانواده شهید و یادآوری جایگاه شامخ شهدا، با اهدای متبرکات آستان مقدس مسجد جمکران از مقام والای شهید محسن صداقت تجلیل کردند و برای خانواده این شهید گرانقدر آرزوی صبر، سلامتی و توفیق روزافزون نمودند.

