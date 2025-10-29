به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صبح روز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر ورزش و جوانان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیونهای «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضائی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاهداری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند.
اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز، بررسی مواد دیگری از جمله ماده ۱۷ لایحه مذکور را ادامه دادند. این ماده به حقوق تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان باشگاهها (آرمها) میپردازد.
اعضای هیئت عالی نظارت به وجود پارهای ابهامات و مغایرت با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت در این ماده رأی دادند.
همچنین بر اساس رأی اعضای هیئت عالی نظارت بند «۲۱» ماده ۱ این لایحه دارای ابهام دانسته شد.
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