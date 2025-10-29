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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری»

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری»

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» را ادامه داد و ضمن تأیید پاره‌ای از مواد، برخی مواد این لایحه را مبهم و مغایر سیاست‌های کلی ‌دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صبح روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر ورزش و جوانان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون‌های «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضائی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند.

اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز، بررسی مواد دیگری از جمله ماده ۱۷ لایحه مذکور را ادامه دادند. این ماده به حقوق تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان باشگاه‌ها (آرم‌ها) می‌پردازد.

اعضای هیئت عالی نظارت به وجود پاره‌ای ابهامات و مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت در این ماده رأی دادند.

همچنین بر اساس رأی اعضای هیئت عالی نظارت بند «۲۱» ماده ۱ این لایحه دارای ابهام دانسته شد.

کد مطلب 6638532
محسن صمیمی

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