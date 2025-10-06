تحول در ورزش ناشنوایان با مصوبه مجلس/آزاد: یک اتفاق تاریخی خواهد افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهانی ناشنوایان مجلس شورای اسلامی یک گام مهم در جهت رفع تبعیض و ارتقای جایگاه ورزشکاران ناشنوا برداشت. نمایندگان با پیشنهاد حجتالاسلام حمید رسایی موافقت کردند تا ورزشکاران ناشنوا نیز در کنار ورزشکاران مدال آور المپیک و پارالمپیک از مزایای در نظر گرفته شده در نظام جامع باشگاهداری کشور بهره مند شوند.
این پیشنهاد با رأی ۲۰۵ نماینده مجلس به مصوبه تاثیرگذاری در ورزش ناشنوایان تبدیل شد و برای قانون شدن به تایید نهایی شورای نگهبان نیاز دارد تا نقطه پایانی بر سالها انتظار و پیگیری جامعه ورزشکاران ناشنوا باشد.
طبق اصلاحیه لایحه نظام جامع باشگاهداری از این پس ورزشکاران مدالآور در سه رویداد مهم ورزشی جهان یعنی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان یکسان دیده خواهند شد. به این ترتیب تمام مزایا و امتیازاتی که تاکنون تنها برای مدالآوران المپیک و پارالمپیک در نظر گرفته میشد شامل حال ورزشکاران ناشنوا نیز خواهد شد. این تغییر نه تنها عدالت بیشتری در توزیع حمایتها و پاداشها ایجاد میکند بلکه به رسمیت شناختن رسمی تلاشها و افتخارات این گروه از ورزشکاران را تضمین خواهد کرد.
سالها پیگیری و یک موفقیت تاریخی
ورزشکاران ناشنوا همواره از تبعیض در مقایسه با دیگر قهرمانان کشور گلایه داشتند. آنها با وجود افتخارآفرینی در عرصههای بینالمللی در بسیاری از موارد از مزایای قانونی بیبهره میماندند. اما نقطه عطف این مسیر را میتوان در بازیهای آسیایی ناشنوایان در مالزی جستجو کرد؛ جایی که کاروان ورزش ایران با عملکردی درخشان موفق شد برای نخستین بار به مقام قهرمانی برسد.
این قهرمانی تاریخی نه تنها شادی بزرگی برای جامعه ناشنوایان کشور بود بلکه بار دیگر نشان داد این ورزشکاران توان و انگیزهای کمتر از سایر قهرمانان ندارند. همین دستاورد در کنار سالها پیگیری از سوی مسئولان فدراسیون ناشنوایان و نمایندگان این قشر در نهایت مسیر را برای تغییر نگاه قانونگذاران هموار کرد.
پیامدهای مثبت برای آینده
افزوده شدن المپیک ناشنوایان به دو رویداد مهم دیگر ورزش ایران میتواند اثرات قابل توجهی بر آینده ورزش ناشنوایان داشته باشد. نخست آنکه ورزشکاران این حوزه از این پس از امتیازات قانونی در بحث بودجه، امکانات و حمایتهای مالی برخوردار میشوند. دوم آنکه باشگاهها و نهادهای ورزشی انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در ورزش ناشنوایان پیدا خواهند کرد زیرا افتخارات آنها به طور رسمی در چارچوب نظام جامع باشگاهداری ثبت خواهد شد.
از سوی دیگر این تصمیم میتواند زمینهساز افزایش مشارکت اجتماعی ناشنوایان و کاهش حس تبعیض باشد. وقتی دستاوردهای یک گروه به رسمیت شناخته شود انگیزه و اعتماد به نفس افراد آن جامعه نیز تقویت خواهد شد. این امر در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی کمک میکند.
قدردانی از پیگیریها
جامعه ورزشکاران ناشنوا بارها در بیانیهها و مصاحبهها تأکید کرده بودند که تنها خواستهشان دیده شدن و برابری است. آنها نه امتیاز مضاعف بلکه تنها اجرای عدالت را مطالبه میکردند. اکنون و با تحقق این مطالبه لازم است دستگاههای اجرایی نیز گامهای عملی را برای اجرای دقیق این قانون بردارند.
مصوبه مجلس برای توجه و حمایت بیشتر از ورزش ناشنوایان یک اتفاق بزرگ و تاریخی خواهد بود که آسایش، آرامش و افزایش انگیزه برای موفقیت های بیشتر را به دنبال خواهد داشت. این اقدام نه تنها نتیجه سالها تلاش و مطالبهگری قهرمانان ناشنواست بلکه محصول افتخارآفرینی اخیر آنها در بازیهای آسیایی مالزی نیز محسوب میشود. حالا دیگر جامعه ناشنوایان با انگیزهای دوچندان میتواند به آینده بنگرد؛ آیندهای که در آن تلاشها و افتخاراتشان به همان اندازه که شایسته است دیده و تقدیر میشود.
المپیک ناشنوایان کمیته مستقل خواهد داشت
مصطفی نکو لعل آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب اخیر مجلس گفت: برای تصویب این مصوبه سالها تلاش شد؛ از خود اعضای فدراسیون گرفته تا وزارت ورزش و جوانان و از همه مهمتر شخص وزیر ورزش و جوانان پیگیری زیادی داشتند. خوشحالیم که در نهایت این اتفاق مثبت با رأی ۲۰۵ نماینده مجلس به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه ناشنوایان هم مانند کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، مجموعه ای مستقل خواهند بود که حتی پیشنهاد شده با عنوان کمیته المپیک ناشنوایان فعالیت کنیم اما ترجیح ما این است که با همان عنوان فدراسیون فعالیت داشته باشیم.
رئیس فدراسیون ناشنوایان ادامه داد: امیدواریم پس از تأیید شورای نگهبان این تلاشها به ثمر نشسته و گام مؤثری برای جامعه ناشنوایان برداشته شود. من دلیلی نمیبینم که شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کند به همین خاطر نسبت به آینده این اتفاق بسیار خوشبین هستم.
وی درباره مشکلات مالی فدراسیون نیز توضیح داد: ما همیشه مشکل بودجه داشتیم و وزارت ورزش هزینههای ما را تأمین میکرد. تصویب این مصوبه در مجلس میتواند این مشکل بزرگ را برطرف کند. چرا که وزارت ورزش هم با بودجه محدود خود موظف به حمایت از همه فدراسیونها بود و این موضوع برای آنها هم تبدیل به یک معضل شده بود. با این مصوبه از این پس بودجه مستقل از مجلس خواهیم داشت و برای المپیکهای آینده مشکلات مالی کمتر خواهد شد. بدون شک این مصوبه هرچند همه مشکلات را حل نمیکند اما قطعاً گام مثبت و بزرگی است که بسیاری از گرهها را باز خواهد کرد.
بدهی ۹۰ هزار دلاری در حال پیگیری است
رئیس فدراسیون ناشنوایان با اشاره به مسابقات پیش رو گفت: برای بازیهای المپیک ناشنوایان که کمتر از ۴۰ روز دیگر خواهد بود بیشترین کمک را از وزارت ورزش، خیرین و اسپانسرها داشتیم. البته در شرایط سخت اقتصادی کنونی جذب اسپانسر کار دشواری است اما تلاش میکنیم مشکلات را برطرف کرده تا کاروان ایران در آرامش و شرایط مطلوب راهی این رقابتها شود.
نکو لعل آزاد در پایان درباره وضعیت آمادهسازی کاروان ایران تأکید کرد: شرایط کاروان بسیار خوب است. اردوهای تیمهای مختلف در حال برگزاری است و در رشتههایی که امکان برگزاری بازیهای تدارکاتی وجود دارد این مسابقات برنامهریزی شده است. خوشبختانه روند آمادهسازی تا به امروز مطلوب بوده و امیدواریم این روند ادامه یابد.
وی در پایان و در خصوص بدهیهای مالی فدراسیون نیز گفت: از بدهی ۹۰ هزار دلاری که مطرح شده ۵۰ هزار دلار مربوط به یونان است که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. ۴۰ هزار دلار دیگر را هم ما پرداخت کردهایم اما گویا به دست کشورهایی که طلبکار بودند نرسیده است. این موضوع توسط وزارت ورزش و بخش بازرسی در حال پیگیری است. پول از فدراسیون خارج شده اما اینکه چرا به مقصد نرسیده جای بررسی دارد.
