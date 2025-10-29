به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر چهارشنبه در دومین کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله مل حسینی با تقدیر از دستاندرکاران این گردهمایی باشکوه، اظهار کرد: این کنگره، دومین گردهمایی با محتوای علمی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی برای پاسداشت شخصیت بزرگوار مرحوم آیتالله العظمی حاج سید کرامتالله ملکحسینی است.
وی با اشاره به حضور پررنگ میهمانان از استانهای خوزستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و فارس، تصریح کرد: از استاندار، دانشگاهیان، رئیس دانشگاه و اصحاب رسانه استان که در انعکاس این رویداد ملی کوشیدند، صمیمانه تشکر میکنم. حضور عالمان بزرگی چون حضرت آیتالله مظاهری، حضرت آیتالله موسویفرد از یزد، حضرت آیتالله ناصری و دیگر شخصیتهای برجسته استان، بر شکوه این مراسم افزوده است.
عالم شجاع، یار وفادار مردم و انقلاب
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش اصلی سخنان خود به تبیین ابعاد شخصیتی مرحوم آیتالله ملکحسینی پرداخت و ادامه داد: ایشان فقیهی بودند که فیض وجودشان بر مردم سرازیر بود و خیرات و برکات علمی و عملیشان همگان را بهرهمند میساخت.
وی با تأکید بر اینکه آن عالم ربانی تنها به دانش نظری بسنده نکرده بود، تصریح کرد: ایشان پیام انقلاب را به خوبی از قم، که مرکز و خاستگاه انقلاب بود، دریافت کرده و از سال ۱۳۴۱ خود را سربازی برای امام راحل (ره) معرفی کرده بودند. حتی زمانی که در حادثه فیضیه مجروح شدند، حضرت امام با تأسف فرمودند: سید کرامتالله تو را هم مجروح کردند.
آیت الله حسینی بوشهری شجاعت آن مرحوم را برگرفته از شجاعت امیرالمؤمنین (ع) دانست و افزود: هرگز فراموش نمیکنم که هرگاه به قم میآمدند و توفیق زیارتشان را مییافتم، عشق و ارادت بیحدشان به حضرت علی (ع) و آن شجاعت علوی در رگهای این سید جلیلالقدر جاری بود. هیچ انحراف و کجروی را برنمیتافتند و در عین حال، با مستضعفان و طبقات محروم، تواضع و فروتنی مثالزدنی داشتند.
پایندگی در میدان مبارزه و خدمت
وی به مبارزات آن مرحوم اشاره کرد و گفت: ایشان به زندان رژیم طاغوت در شیراز افتادند، اما وقتی مردم احساس کردند این عالم در کنار آنان است، آنچنان پشتیبانی کردند که رژیم را ناگزیر به آزادی ایشان ساختند. آزادی برای ایشان به معنای خانهنشینی نبود؛ بلافاصله به کهگیلویه و بویراحمد بازگشتند و به تهییج مردم برای همراهی با امام و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی همت گماشتند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از چنین فقیهان بزرگی که مردم را پای ارزشها و دین نگه داشتند، خاطرنشان کرد: درود بر چنین شخصیتهایی که حتی با یک فریاد، اسلام ناب محمدی (ص) را احیا و جاری کردند.
عالمی عملگرا با خدمات ماندگار
وی با اشاره به خدمات گسترده مرحوم آیتالله ملکحسینی، اظهار داشت: ایشان تنها به نوشتن رسالههای علمی بسنده نکردند. تأسیس مدارس دینی در شیراز و استان، اعزام مبلغ به دورترین روستاها، احداث مساجد و مراکز فرهنگی از جمله اقدامات ماندگار ایشان بود. این خدمات نشان میدهد که ایشان رسالت عالم دینی را در عمل به جامعه نشان دادند.
پیوند ناگسستنی مردم و روحانیت
آیت الله حسینی بوشهری در ادامه، پیام خود را به مردم خطاب قرار داد و گفت: هرگاه شما وفاداری خود را به عالمان دین و روحانیت اثبات کردید، بدانید که روحانیت نیز تا پای جان در میدان خواهد بود. تمام تلاش دشمنان، قطع رابطه بین مردم و روحانیت، مرجعیت و رهبری است، اما مردم غیور ایران در بزنگاههای تاریخ، همچون دفاع مقدس و فتنههای اخیر، وفاداری خود را به نظام و رهبری نشان دادهاند.
وی با اشاره به رویدادهای اخیر و جنگ ۱۲ روزه نقشآفرینی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ما به عینه دیدیم که چگونه این ولی فقیه با درایت و تدبیر خود، ملت ایران را از شر دشمنان نجات داد و عزت اسلامی را به رخ جهانیان کشید. این است جایگاه و برکت وجود یک فقیه جامعالشرایط در رأس نظام.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از فرزند برومند آن مرحوم، آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی، ابراز امیدواری کرد که ایشان نیز بتواند همچون پدر، نقشآفرینی شایستهای در استان داشته باشد و مردم همچون گذشته، پشتیبان این سید گرانقدر باشند.
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