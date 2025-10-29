غبار پدیده غالب هوای اصفهان تا اواسط هفته آینده

حجتالله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی بیانگر حاکمیت شرایط پایدار جوی در سطح استان تا اواسط هفته آینده است.
وی اضافه کرد: طی این مدت پدیده در مناطق مرکزی غبار صبحگاهی خواهد بود که به افزایش غلظت آلایندهها منجر میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان دمای کمینه طی پنج روز آینده به آرامی کاهش مییابند.
علیعسگریان ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به هفت درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
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