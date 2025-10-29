به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سادات رئیسی، دختر شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز چهارشنبه در پیامی خطاب به مردم اندیکا، عشایر سرشط و روستاهای اطراف، با یادآوری سفر پدرش به این منطقه پس از وقوع زلزله، از وفاداری و صفای مردم قدردانی کرد.

وی در این پیام نوشت: سلام و درود خدا بر مردان و زنان نجیب اندیکا که با قلبی سرشار از وفا، گرد هم آمدند تا یاد روزی را زنده کنند که سید محرومان، بی‌هیچ تشریفات و اطلاع قبلی، خود را به میان شما رساند.

دختر شهید آیت‌الله رئیسی با اشاره به حضور پدرش در کوه و دشت اندیکا، افزود: آن حضور، تصویری شد از پیوند راستین خادم ملت با مردم؛ از دولتی که خود را از جنس رنج و صبر ملت می‌دانست.

وی با گرامیداشت آن روز، تأکید کرد: در میان خاک و سنگ و بلوط، جوانه امید رویید و مردم اندیکا نشان دادند که عشق صادق، مرز ندارد. اندیکا آغوش خود را برای مردی گشود که عشقش به مردم از جایگاهش پیشی گرفته بود.

ریحانه سادات رئیسی در پایان پیام خود، ضمن دعا برای مردم سخت‌کوش اندیکا، نوشت: یاد آیت‌الله رئیسی در دل‌ها و نگاه‌های شما جاودانه است؛ همان مردی که در میان زلزله و غربت گفت: من نیامده‌ام بازدید کنم، آمده‌ام دل‌هایی را آرام کنم.

شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران هفتم آبادان ماه سال ۱۴۰۰، در دومین سفر خود به خوزستان به صورت سرزده به مناطق محروم زلزله زده اندیکا سفر و مشکلات مردم را بررسی کرد.

شهید جمهور در این سفر خواستار رفع مشکلات روستاییان مناطق زلزله زده اندیکا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد و در آخرین سفر به خوزستان نیز پیگیر حل مشکلات مناطق محروم این استان بود.

شهرستان اندیکا یکی از محروم‌ترین مناطق خوزستان در شمال شرق این استان با مرکزیت شهر قلعه خواجه، دارای سه بخش و با جمعیت حدود ۸۰ هزار نفر است.