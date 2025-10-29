تشریح جزئیات هفت مصوبه حمایتی از پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با تشریح جزئیات نشست اخیر با حضور رئیسجمهوری و وزیر بهداشت، گفت: در این نشست، اقداماتی از جمله الکترونیکیسازی ثبت خدمات پرستاری، راهاندازی امضای الکترونیک و توسعه طرح «پرستار پیگیر» در ۹۵۰ بیمارستان کشور، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این جلسه، بخشی از مطالبات جامعه پرستاری از سوی رئیس سازمان نظام پرستاری و نمایندگان صنفی مطرح شد و مصوبات کارگروه ویژه جامعه پرستاری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبادی با اشاره به نتایج این نشست گفت: در قالب کارگروه ویژه پرستاری، هفت مصوبه حمایتی به تصویب رسید که شامل اعمال معافیتهای مالیاتی برای پرستاران، تدوین برنامهای جامع برای تأمین مسکن آنان، ایجاد فرصتهای بورسیه برای دانشجویان پرستاری در مناطق کمبرخوردار، اصلاح فرآیند بازنشستگی و اجرای چهار درصد بازنشستگی، پیگیری برنامههای ماندگاری نیروهای پرستاری، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و همچنین پیشبینی مشوقهای شغلی جدید برای پرستاران کشور است.
وی افزود: این مصوبات پس از بررسی در هیئت دولت یا اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی میتواند به افزایش ماندگاری پرستاران و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در کشور منجر شود.
عبادی خاطرنشان کرد: پیشنهادات یادشده به نهاد ریاستجمهوری ارائه شده و در صورت تصویب نهایی، بهصورت رسمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
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