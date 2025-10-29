به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه با نیویورک پست ادعا کرد: واشنگتن تلاش می‌کند روابط سازنده خود با روسیه و اوکراین را حفظ کند؛ زیرا می‌خواهد به درگیری‌ ها پایان دهد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: من و ترامپ روابط کاری بسیار خوبی با مقامات روسیه و اوکراین داریم. ۶ ماه پیش معتقد بودم درگیری میان روسیه و اوکراین هرگز پایان نخواهد یافت، اما الان فکر می کنم پیشرفت هایی در مسیر دستیابی به صلح حاصل شده است.

جی دی ونس سپس اضافه کرد: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور - و من هم همینطور - رابطه کاری بسیار خوبی با همه طرف‌های درگیر دارد.

به ادعای «جی دی ونس»، واشنگتن اکنون به دنبال ایجاد روابط سازنده با هر دو طرف اوکراینی و روسی است.