به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، دو دستگاه پله‌برقی جدید در ایستگاه مترو میدان محمدیه با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران بین سکوهای خطوط ۷ و ۱ مترو تهران به بهره‌برداری رسید.

این اقدام در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مسافران و انعکاس آن‌ها توسط این شرکت انجام شد و با تأکیدات دفتر شهردار تهران، بازدید مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری‌های مستمر شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه همراه بوده است.

راه‌اندازی این پله‌برقی‌ها امکان دسترسی سریع و آسان‌تر مسافران از سکوهای خط ۷ به سکوهای خط ۱ را فراهم کرده و با بهره‌برداری از این تجهیزات، تعداد پله‌های برقی فعال در خط ۷ به ۲۶۱ دستگاه و در مجموع خطوط مترو تهران و حومه به ۱۳۲۸ دستگاه افزایش یافت.

پیش از این نیز دو دستگاه پله‌برقی در ایستگاه میرزای شیرازی از خط ۳ مترو تهران به بهره‌برداری رسیده بود.