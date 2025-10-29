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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

دو دستگاه پله‌برقی در ایستگاه مترو میدان محمدیه به بهره‌برداری رسید

دو دستگاه پله‌برقی در ایستگاه مترو میدان محمدیه به بهره‌برداری رسید

دو دستگاه پله‌برقی جدید در ایستگاه مترو میدان محمدیه با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران بین سکوهای خطوط ۷ و ۱ مترو تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، دو دستگاه پله‌برقی جدید در ایستگاه مترو میدان محمدیه با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران بین سکوهای خطوط ۷ و ۱ مترو تهران به بهره‌برداری رسید.

این اقدام در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مسافران و انعکاس آن‌ها توسط این شرکت انجام شد و با تأکیدات دفتر شهردار تهران، بازدید مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری‌های مستمر شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه همراه بوده است.

راه‌اندازی این پله‌برقی‌ها امکان دسترسی سریع و آسان‌تر مسافران از سکوهای خط ۷ به سکوهای خط ۱ را فراهم کرده و با بهره‌برداری از این تجهیزات، تعداد پله‌های برقی فعال در خط ۷ به ۲۶۱ دستگاه و در مجموع خطوط مترو تهران و حومه به ۱۳۲۸ دستگاه افزایش یافت.

پیش از این نیز دو دستگاه پله‌برقی در ایستگاه میرزای شیرازی از خط ۳ مترو تهران به بهره‌برداری رسیده بود.

کد مطلب 6638856
زهرا ناری

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