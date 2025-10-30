به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای ملی‌پوش و پرافتخار استان قم، با نظر اعضای کادر فنی تیم ملی کاراته بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در ترکیب تیم اعزامی کشورمان به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور خواهد داشت.



وی که از استعدادهای شاخص کاراته قم و از چهره‌های تأثیرگذار این رشته در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، پیش از این نیز با کسب مقام قهرمانی آسیا، افتخارات ارزشمندی برای کاراته کشور رقم زده است.



بر اساس اعلام فدراسیون کاراته، نعمتی ماه گذشته در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان سری A با درخشش کم‌نظیر خود موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند و جایگاهش را به عنوان یکی از امیدهای اصلی کاراته ایران در رویدادهای بین‌المللی تثبیت کنید.



ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان‌ماه با حضور ورزشکاران ۵۷ کشور اسلامی در ۱۹ رشته ورزشی به میزبانی شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد.



تیم ملی کاراته کشورمان با ترکیبی از قهرمانان باتجربه و استعدادهای جوان در این رقابت‌ها حضور می‌یابد و انتظار می‌رود نمایندگان ایران در اوزان مختلف، از جمله مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، نمایش قابل‌توجهی در این آوردگاه بزرگ اسلامی داشته باشند.