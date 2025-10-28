به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان جوان هندبال ایران در ادامه درخشش خود در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین، با ارائه نمایشی درخشان برابر تیم هند به برتری قاطع ۴۳ بر ۲۶ دست یافتند و با این پیروزی، قهرمانی خود را پیش از دیدار پایانی برابر هنگ‌کنگ قطعی کردند.



تیم ملی کشورمان که در ترکیب خود از حضور سه بازیکن شایسته قمی بهره می‌برد، با انسجام تیمی و عملکردی کم‌نظیر موفق شد برای نخستین بار در تاریخ هندبال بانوان ایران، مدال طلای آسیا را در رده جوانان از آن خود کند.



درخشش زهرا افشاری، دروازه‌بان قمی تیم ملی، یکی از نکات برجسته این رقابت‌ها بود و وی با واکنش‌های سریع و مهارهای مؤثر خود، نقش پررنگی در تثبیت پیروزی‌های ایران ایفا کرد.



همچنین تینا خوش‌نژاد و ریحانه حسینی، دیگر بازیکنان قمی حاضر در ترکیب ملی، با بازی منسجم در خطوط دفاعی و هجومی، سهم قابل توجهی در کسب این موفقیت تاریخی داشتند.



تیم ملی هندبال دختران ایران پیش از دیدار با هند، با چهار پیروزی متوالی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند مدال خود را قطعی کرده بود و با پیروزی ارزشمند مقابل هند، قهرمانی زودهنگام خود را جشن گرفت.



این افتخار بزرگ نه‌تنها نقطه عطفی در کارنامه ورزش بانوان کشور به شمار می‌رود، بلکه برای استان قم نیز به‌عنوان خاستگاه سه ملی‌پوش درخشان، دستاوردی افتخارآفرین محسوب می‌شود که بار دیگر ظرفیت بالای این استان در عرصه ورزش بانوان را به نمایش گذاشت.



با این موفقیت، هندبال بانوان ایران گامی تاریخی در مسیر توسعه و حضور پرقدرت در میادین بین‌المللی برداشت و امید تازه‌ای برای آینده این رشته ورزشی در سطح قاره آسیا و جهان رقم زد.