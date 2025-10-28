به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی راگبی بانوان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، با عملکردی تحسین‌برانگیز توانست با اقتدار به دیدار پایانی راه یابد و در پایان، عنوان نایب‌قهرمانی قاره کهن را به خود اختصاص دهد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با نمایش درخشانی برابر حریفان حاضر شدند و با نتایجی چشمگیر، گام به مرحله نهایی گذاشتند.

بانوان ایرانی در نخستین دیدار خود کره‌جنوبی را با نتیجه ۲۹ بر ۵ شکست دادند و در ادامه نیز تیم‌های ازبکستان (۱۲–۵)، لبنان (۳۴–۰) و اردن (۳۹–۰) را از پیش رو برداشتند تا با چهار پیروزی متوالی، به عنوان تیم برتر گروه به فینال صعود کنند.

در ترکیب تیم ملی، حضور ام‌البنین محسنی ورزشکار شایسته قمی جلوه‌ای ویژه به درخشش ملی‌پوشان بخشیده است.

او یکی از بازیکنان مؤثر تیم ملی در مراحل مختلف مسابقات بود و با بازی‌های درخشان خود، سهم قابل توجهی در موفقیت تیم ایران ایفا کرد.

در دیدار نهایی، ملی‌پوشان ایران در مصاف حساس با تیم ازبکستان با وجود نمایش قابل‌تحسین و تلاش مثال‌زدنی، در نهایت با نتیجه ۱۷ بر ۷ مغلوب حریف شدند و به عنوان نایب‌قهرمان آسیا بر سکوی افتخار ایستادند.

کسب این عنوان برای بانوان ایران در شرایطی رقم خورد که راگبی زنان کشور طی سال‌های اخیر مسیر رشد و حرفه‌ای‌سازی را با قدرت دنبال کرده و حضور ورزشکارانی از استان‌های مختلف، از جمله قم، نشان‌دهنده توسعه متوازن و ظرفیت بالای این رشته در کشور است.

موفقیت تیم ملی راگبی بانوان در این رقابت‌ها، برگ دیگری از افتخارات ورزش بانوان ایران و نشانه‌ای از جایگاه در حال ارتقای بانوان ورزشکار در عرصه‌های آسیایی و بین‌المللی محسوب می‌شود.