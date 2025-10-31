باند ۷ نفره کلاهبرداری تلفنی در دهگلان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان خدادوستی، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان دهگلانی مبنی بر وقوع کلاهبرداری تلفنی، پیگیری ویژه این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی دهگلان قرار گرفت.

وی افزود: اعضای این باند، که پیش از این با استفاده از روش‌های مختلف اطلاعات شخصی مالباختگان را به دست آورده بودند، با تماس تلفنی خود را به عنوان شهروند عراقی معرفی کرده و پس از جلب اعتماد قربانیان، از آنان خواسته بودند که مبالغی را به صورت انتقال به کارت دریافت کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: با همکاری و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی، باند کلاهبردار ۷ نفره شناسایی شد و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه اعضای باند دستگیر شدند.

سرهنگ خدادوستی در پایان تصریح کرد: در این پرونده تاکنون ۴۷ نفر شاکی شناسایی شده و مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری شده است. متهمان به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.