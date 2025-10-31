به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری نژاد در همایش تخصصی مالیاتی قضات بند ۲ ماده ۲۴۴ ق. م. م منطقه ۵ کشور اظهار کرد: سیستمی کردن رسیدگی‌ها، اصلاح آئین‌نامه ابلاغ، بازطراحی فرایندها و طراحی برنامه‌های ارتقا کیفیت دادرسی‌ها از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله اقداماتی است که سازمان در جهت کاهش زمان و افزایش دقت دادرسی در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطاله دادرسی آسیب‌های جدی برای نظام مالیاتی و تأمین درآمدهای مالیاتی کشور دارد و از همین رو در مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با برنامه‌های مختلف بدنبال کاهش زمان دادرسی‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی می‌تواند از مسیر کندی فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی منجر به خلل جدی در تحقق مأموریت‌های سازمان امور مالیاتی شود، افزود: هر چه فرایند قطعی سازی سریع‌تر باشد طبیعتاً درآمدهای مالیاتی کشور با توجه به شرایط تورمی و کسری بودجه کشور سریع‌تر در دسترس دولت قرار می‌گیرد که آثار و فواید بسیار زیادی برای کشور دارد و مأموریت سازمان به نحو بهتری انجام می‌شود.

طاهری نژاد گفت: از همین رو و با توجه به اهمیت موضوع، برای کاهش زمان دادرسی، سازمان اقدامات گسترده ای را تدارک دیده است، به عنوان مثال: سازمان امور مالیاتی با سیستمی کردن رسیدگی‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی دسترسی به داده‌های اطلاعاتی و ابزارهای نوین برایش فراهم ساخته، سعی کرده بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دادرسی‌ها را کاهش دهد که این اثر جدی در تسریع دادخواهی‌های مالیاتی دارد و بار ورودی را تا حد خوبی کاهش داده است.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اقدام دیگر سازمان مربوط به اصلاح آئین‌نامه ابلاغ می‌باشد زیرا در گذشته بخشی از ورودی پرونده‌های ما از محل ابلاغ‌های قانونی بود و با اصلاح آئین‌نامه مربوطه، الحمدلله بخش زیادی از آن پرونده‌ها مسئله‌اش حل شده و دیگر امروز هیئت‌ها درگیر این پرونده‌ها نیستند.

وی بازطراحی فرایندها را نیز از اقدامات مرتبط با کاهش اطاله دادرسی دانست و تاکید کرد در بازطراحی فرایندها با حذف فرایندهای زائد یا فرایندهای تکراری یا فرایندهای فرسایشی در رسیدگی هیئت‌ها، از لحاظ کاهش اطاله زمانی و افزایش بهره‌وری در فرایند رسیدگی‌ها دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است. همچنین با استفاده از ظرفیت قانونی موجود سعی کردیم در ادارات کل، پرونده‌های کوچک‌تر را تعیین تکلیف کنیم که این کار باعث می‌شود هیئت‌ها بتوانند در پرونده‌های جدی‌تر و مهم‌تر با تمرکز بیشتر و سرعت و کیفیت بالاتری کار قطعی سازی را انجام دهند.

طاهری نژاد برگزاری دوره‌های آموزشی، از جمله همین دوره‌ای که الان در استان خراسان رضوی در حال برگزاری است را از دیگر اقدامات مرتبط با کاهش فرایند دادرسی دانست و افزود: سعی کردیم با ارتقا دانش و مهارت نقش‌های سه‌گانه هیئات حل اختلاف مالیاتی از جمله نمایندگان معرفی شده از طرف دادگستری‌های محترم بتوانیم سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را نسبت به گذشته افزایش محسوسی دهیم.