حداقل ۱۱ کشته در رانش زمین در پاپوآ گینه نو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پاپوآ گینه نو پست کوریر، رانش زمین حدود ساعت ۲ بامداد جمعه به وقت محلی در روستای کوچک کوکاس، در بیش از ۵۵۰ کیلومتری شمال غربی پایتخت ملی پورت مورسبی، رخ داده است.

سه خانه مدفون شده و بیش از ۲۰ نفر مفقود گزارش شده‌اند.

پیتر ایپاتاس، فرماندار استان انگا، اعلام کرد که یک تیم امدادرسانی محلی به محل اعزام شده است تا به بازیابی اجساد و ارائه کمک‌های اضطراری به بازماندگان کمک کند.

روستای کوکاس در شهرستان واپناماندا از استان انگا، حدود ۶۴ کیلومتری جنوب شرقی منطقه مولیتاکا واقع شده است، جایی که رانش زمین بزرگی در ماه مه ۲۰۲۴ جان صدها نفر را گرفت.