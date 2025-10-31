  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

رانش گل و لای در شرق اوگاندا جان ۹ نفر را گرفت

رانش گل و لای در شرق اوگاندا جان ۹ نفر را گرفت

انجمن صلیب سرخ اوگاندا روز جمعه اعلام کرد که حداقل ۹ نفر، از جمله سه کودک، در رانش گل و لای ناشی از باران‌های شدید در شرق اوگاندا کشته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته این سازمان بشردوستانه محلی، در یک حادثه در منطقه بوکوو، رانش گل و لای یک خانه را مدفون کرد و سه کودک از یک خانواده کشته شدند.

ایرنه ناکاسیتا، سخنگوی انجمن، در بیانیه‌ای گفت: داوطلبان ما در حال انجام ارزیابی‌ها هستند. وی خاطرنشان کرد که گزارش مفصلی بعداً منتشر خواهد شد.

در یک حادثه جداگانه، رانش گل و لای دیگری در منطقه همسایه، کویین، رخ داد و شش نفر کشته شدند.

ناکاسیتا گفت که دسترسی به بوکوو به دلیل بارندگی مداوم و شرایط نامناسب جاده‌ها که عملیات امداد و نجات را مختل کرده است، همچنان دشوار است.

او گفت که تیم‌های امداد و نجات از نزدیک با مقامات محلی و اعضای جامعه همکاری می‌کنند تا از تلاش‌های مداوم امداد و نجات و بازیابی پشتیبانی کنند.

شرق اوگاندا، به ویژه منطقه کوهستانی الگون، در فصول بارانی مستعد رانش زمین است. این منطقه در سال‌های اخیر چندین رانش گل و لای مرگبار را ثبت کرده است که اغلب به جنگل‌زدایی و زمین‌های ناپایدار مرتبط هستند.

کد مطلب 6640161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها