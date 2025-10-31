رانش گل و لای در شرق اوگاندا جان ۹ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته این سازمان بشردوستانه محلی، در یک حادثه در منطقه بوکوو، رانش گل و لای یک خانه را مدفون کرد و سه کودک از یک خانواده کشته شدند.

ایرنه ناکاسیتا، سخنگوی انجمن، در بیانیه‌ای گفت: داوطلبان ما در حال انجام ارزیابی‌ها هستند. وی خاطرنشان کرد که گزارش مفصلی بعداً منتشر خواهد شد.

در یک حادثه جداگانه، رانش گل و لای دیگری در منطقه همسایه، کویین، رخ داد و شش نفر کشته شدند.

ناکاسیتا گفت که دسترسی به بوکوو به دلیل بارندگی مداوم و شرایط نامناسب جاده‌ها که عملیات امداد و نجات را مختل کرده است، همچنان دشوار است.

او گفت که تیم‌های امداد و نجات از نزدیک با مقامات محلی و اعضای جامعه همکاری می‌کنند تا از تلاش‌های مداوم امداد و نجات و بازیابی پشتیبانی کنند.

شرق اوگاندا، به ویژه منطقه کوهستانی الگون، در فصول بارانی مستعد رانش زمین است. این منطقه در سال‌های اخیر چندین رانش گل و لای مرگبار را ثبت کرده است که اغلب به جنگل‌زدایی و زمین‌های ناپایدار مرتبط هستند.