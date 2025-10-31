به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به شعار استکبار جهانی مبنی بر برقراری نظام جهانی، اظهار کرد: در حالی که آنان از نظم نوین جهانی سخن می‌گویند، در عمل به دنبال نفوذ و دخالت در امور ملت‌ها هستند و سابقه کودتای دهه ۳۰ در ایران گواه این موضوع است.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان متوجه تهدید جدی علیه منافع خود شدند، افزود: از همان ابتدا استکبار جهانی تلاش کرد با توطئه، تحریم و حملات مستقیم، انقلاب اسلامی را متوقف کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، مبارزه با استکبار جهانی را یکی از دستورات الهی دانست و تصریح کرد: مقابله با استکبار، امری عقلانی نیز هست؛ چنانکه مردم آمریکا خود علیه سلطه‌طلبی‌های رهبرانشان شعار می‌دهند.

آیت‌الله مهدوی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون، خاطرنشان کرد: امیدوارم در جامعه شاهد توجیه برای اجرا نشدن قانون نباشیم. اگر اقدامات فرهنگی بر افراد تأثیر نگذارد، وظیفه دولت و مسئولان است که قانون را با قاطعیت اجرا کنند.

خطیب جمعه موقت اصفهان با اشاره به ضرورت تکیه دولت بر الگوهای ایمانی گفت: دولت در تراز اسلام و انقلاب باید اهل بیت (ع) را سرمشق خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه عقل، طاغوت را دشمن انسان می‌داند، افزود: طاغوت همواره به دنبال چپاول منابع اقتصادی و هویتی ملت‌ها بوده و انسان‌های آزاده هرگز زیر بار سلطه او نمی‌روند.

آیت‌الله مهدوی تأکید کرد: برای تحقق عدالت برپایه دستورات الهی و عقل، نباید تسلیم استکبار و طاغوت شد.

وی در ادامه به نمازگزاران توصیه کرد کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» را مطالعه کنند که به شکلی مستند و جذاب به تشریح جنایات و دخالت‌های آمریکا در کشورهای مختلف پرداخته است.

خطیب جمعه اصفهان با اشاره به فهرستی از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، گفت: از شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس گرفته تا جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه، خروج یک‌طرفه از برجام، ترور سردار سلیمانی و فریب مذاکرات اخیر، همه نمونه‌هایی از جنایات استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت، برخی موضع‌گیری‌ها موجب خدشه در این انسجام می‌شود، در حالی که دشمنی استکبار ریشه در خوی استکباری آنان دارد که تحمل پیشرفت ملت‌های مستقل را ندارند.