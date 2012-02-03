به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به آغاز ایام دهه فجر افزود: دهه فجر درخشش خورشید اسلام، رهایی از طاغوت و پیوستن به یاقوت، جدا کردن تاریخ گذشته و آینده ایران، زنده شدن آتشفشان توده‌های مردمی و پایه‌گذار عزت اسلام و مسلمین بود.

خطیب موقت جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دهه فجر سبب صدور انقلاب و بیداری امروز مسلمانان شده است، گفت: بهمن‌ماه سال گذشته حسنی مبارک و بهمن‌ماه امسال نیز علی عبدالله صالح به عنوان دو دیکتاتور سقوط کردند.

مهدوی، انقلاب اسلامی ایران را انقلابی فکری دانست و تصریح کرد: این انقلاب دوام داشته و چون علیه مستکبران است نصرت الهی را به همراه دارد.

وی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بیداریهای اخیر کشورهای اسلامی را زمینه‌ساز حکومت مهدوی (عج) دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از صحبتهای خود به دیدار رهبر معظم انقلاب با جوانان شرکت‌کننده در اجلاس جوانان و بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: حدوث و بقای یک انقلاب به نیروهای جوان و افکار با تجربه نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی پیچش بزرگ تاریخ است، تاکید کرد: این پیچش بزرگ و تاریخی به دست جوانان نخبه در کشورهایی که در آنها بیداری اسلامی رخ داده‌ محقق می‌شود و استکبار را به نابودی می‌کشاند.

مهدوی در ادامه به سوءاستفاده استکبار از اختلافات برخی سران عرب با سوریه اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا و سران استکبار با ایجاد اختلاف بین مردم سوریه و تجهیز مخالفان دولت به سلاحهای جنگی، به دنبال سقوط سوریه هستند اما مشهود است که تنها کشورهای طاغوتی وابسته به غرب سقوط می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: انتخابات در ایران باید رقابت رفاقتی باشد چرا که سرنوشت جامعه به صحیح برگزار شدن آن بستگی دارد.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه انتخابات نباید سبب کینه‌ها و غیبتها شود، ادامه داد: انتظار داریم تا در این انتخابات شیرینی حضور حداکثری مردم را ببینیم.

وی با اشاره به لزوم حضور تمام جناحهای سیاسی پیرو انقلاب و ولایت در انتخابات گفت: از اصولگرایان می‌خواهیم که با سعه‌ صدر اجازه دهند وحدت بین گروههای مختلف اصولگرایی ایجاد شود.

مهدوی به لزوم جلوگیری از تشنج و بحران سیاسی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: باید مراقب باشیم تا حرکتی که دشمن دو سال پیش ایجاد کرد از در دیگری وارد نشود و به نظام ضربه نزند.