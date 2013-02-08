نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم/حضور مردم در راهپیمایی پاسخ به مذاکره است

به گزارش خبرنگار مهر؛ آیت‌آلله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد اظهار داشت: موضوع مذاکره ایران با آمریکا هرچه که باشد به صلاح نیست، زیرا آن‌ها هدفی جز غارت و چپاول این کشور را در سر ندارند.

وی ادامه داد: آمریکا در مذاکرات خود ابتدا دوری کشور از انرژی هسته‌ای را مطالبه می‌کند و توقع دارد که ما تمام دستاوردهای خود در این زمینه را دو دستی به آن‌ها بدهیم.

وی اضافه کرد: حرف دوم آن‌ها نیز در خصوص سیاست خارجی کشور است که می‌خواهند با آن‌ها همراه شویم و هرچه گفتند ما عمل کنیم.

خطیب جمعه یزد بیان داشت: حرف سوم آمریکا در مذاکرات با ایران این است که ما با اسرائیل دست دوستی بدهیم و با فراموش کردن گذشته اقدامات آن‌ها را نادیده بگیریم و هرچه گفتند عمل کنیم.

وی ادامه داد: خواسته چهارم آمریکا در مذاکرات همه سکوت است که ما حرفی بر علیه آنها نزنیم و هرکاری خواستند بکنند و ما فقط تماشا کنیم.

آیت الله ناصری با بیان اینکه آمریکا کشوری استکباری است گفت: سیاست خارجی ما هم استکبار ستیزی است و ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم.

وی ادامه داد: امروز آمریکا، اسرائیل و استکبار می‌بیند که انقلاب اسلامی ما آمده تا دنیا را از دست استکبار خارج کنند زیرا آنها حیات و زندگی خود را در خطر می‌بینند.

خطیب جمعه یزد تصریح کرد: مسئله‌ای که امروز با آن روبرو هستیم جهانی شدن انقلاب ایران است که دشمن نیز از همین مسئله به شدت وحشت دارد و از زمانی که متوجه شد انقلاب ما ریشه آن‌ها را نابود می‌کند به هر طریقی قصد ضربه زدن به ملت و کشور اسلامی ما را دارد.

نماینده ولی‌فقیه عنوان کرد: برخی مطرح می‌کنند که ما دست از مسائل هسته‌ای خود برداریم تا تحریم‌ها کاهش یابد و مردم زیر فشار نباشدند.

وی افزود: هدف ما از انقلاب ایستادگی روی پای خودمان بود و اکنون که دستاوردهای نظام و انقلاب را می بینیم شما می‌گویید دست برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: دشمن نمی تواند ببیند دین مبین اسلام بر مردم سلطه داشته باشد و در واقع آنها دخالت در امور دیگر کشورها را دنبال می‌کنند و در سخنان خود نیز مسائل متضادی در این رابطه را مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به در پیش داشتن روز 22 بهمن اظهار داشت: روز22 بهمن برای کشور ما و جهان مستضعفان روز مهمی است.

وی بیان داشت: با الهام از انقلاب ما مردم مصر نیز انقلاب کردند، طاغوت مصر فراری شد و حاکمیت مردم در این کشور محقق شد این روز بزرگ و انقلاب ما مقدمه بیداری امتهای اسلامی قرار داده شده و باید خدا را بر این نعمات بی حساب سپاسگذار بود.

امام جمعه یزد افزود: حضور در راهپیمایی به عنوان یک تکلیف شرعی است و این حضور یعنی جنگ با استکبار و ایستادگی در برابر خواسته‌های پلید آن‌ها است.

وی یادآور شد: مردم ما با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ به مذاکره با آمریکا را خواهند داد.