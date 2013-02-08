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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

آیت‌آلله محمدرضا ناصری:

نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم/حضور مردم در راهپیمایی پاسخ به مذاکره است

نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم/حضور مردم در راهپیمایی پاسخ به مذاکره است

یزد- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: زمزمه‌هایی از طرح مذاکره با آمریکا به گوش می رسد که جای تاسف دارد چراکه ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ آیت‌آلله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد اظهار داشت: موضوع مذاکره ایران با آمریکا هرچه که باشد به صلاح نیست، زیرا آن‌ها هدفی جز غارت و چپاول این کشور را در سر ندارند.

وی ادامه داد: آمریکا در مذاکرات خود ابتدا دوری کشور از انرژی هسته‌ای را مطالبه می‌کند و توقع دارد که ما تمام دستاوردهای خود در این زمینه را دو دستی به آن‌ها بدهیم.

وی اضافه کرد: حرف دوم آن‌ها نیز در خصوص سیاست خارجی کشور است که می‌خواهند با آن‌ها همراه شویم و هرچه گفتند ما عمل کنیم.

خطیب جمعه یزد بیان داشت: حرف سوم آمریکا در مذاکرات با ایران این است که ما با اسرائیل دست دوستی بدهیم و با فراموش کردن گذشته اقدامات آن‌ها را نادیده بگیریم و هرچه گفتند عمل کنیم.

وی ادامه داد: خواسته چهارم آمریکا در مذاکرات همه سکوت است که ما حرفی بر علیه آنها نزنیم و هرکاری خواستند بکنند و ما فقط تماشا کنیم.

آیت الله ناصری با بیان اینکه آمریکا کشوری استکباری است گفت: سیاست خارجی ما هم استکبار ستیزی است و ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم.

وی ادامه داد: امروز آمریکا، اسرائیل و استکبار می‌بیند که انقلاب اسلامی ما آمده تا دنیا را از دست استکبار خارج کنند زیرا آنها حیات و زندگی خود را در خطر می‌بینند.

خطیب جمعه یزد تصریح کرد: مسئله‌ای که امروز با آن روبرو هستیم جهانی شدن انقلاب ایران است که دشمن نیز از همین مسئله به شدت وحشت دارد و از زمانی که متوجه شد انقلاب ما ریشه آن‌ها را نابود می‌کند به هر طریقی قصد ضربه زدن به ملت و کشور اسلامی ما را دارد.

نماینده ولی‌فقیه عنوان کرد: برخی مطرح می‌کنند که ما دست از مسائل هسته‌ای خود برداریم تا تحریم‌ها کاهش یابد و مردم زیر فشار نباشدند.

وی افزود: هدف ما از انقلاب ایستادگی روی پای خودمان بود و اکنون که دستاوردهای نظام و انقلاب را می بینیم شما می‌گویید دست برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: دشمن نمی تواند ببیند دین مبین اسلام بر مردم سلطه داشته باشد و در واقع آنها دخالت در امور دیگر کشورها را دنبال می‌کنند و در سخنان خود نیز مسائل متضادی در این رابطه را مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به در پیش داشتن روز 22 بهمن اظهار داشت: روز22 بهمن برای کشور ما و جهان مستضعفان روز مهمی است.

وی بیان داشت: با الهام از انقلاب ما مردم مصر نیز انقلاب کردند، طاغوت مصر فراری شد و حاکمیت مردم در این کشور محقق شد این روز بزرگ و انقلاب ما مقدمه بیداری امتهای اسلامی قرار داده شده و باید خدا را بر این نعمات بی حساب سپاسگذار بود.

امام جمعه یزد افزود: حضور در راهپیمایی به عنوان یک تکلیف شرعی است و این حضور یعنی جنگ با استکبار و ایستادگی در برابر خواسته‌های پلید آن‌ها است.

وی یادآور شد: مردم ما با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ به مذاکره با آمریکا را خواهند داد.

کد مطلب 1811987

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