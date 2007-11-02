تسخیر لانه جاسوسی پیامی انقلابی برای سایر کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه موقت اصفهان در نماز جمعه امروز اصفهان گفت: یکی از پیام های این حرکت عظیم به سایر ملتهای انقلابی مسلمان این بود که اگر آنها در مقابل استکبار ایستادگی کنند در نهایت خواهند توانست آنها را نابود کنند.

وی با اشاره به موفقیتت های حزب الله لبنان در سال گذشته یادآور شد: دفاع حزب الله لبنان باعث تقویت بسیاری از کشورهای انقلابی برای رهایی از دست استکبار جهانی شد.

مهدوی همچنین با اشاره به برخی از مناسبت های هفته یادآور شد: در سال 57 دانش آموزان برخی از شهرها با اجتماعات گسترده و نظاهرات بر علیه رژیم طاغوت توانستد برخی از اهداف شوم آنها را خنثی و نقشه های آنان را نقش بر آب کنند که در این تظاهرات عظیم گسترده 56 نفر از دانش آموزان به شهادت رسیدند و این خود سرآغازی از اقدامات بعدی بر علیه رژیم طاغوت بود.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام نیروی انتظامی در خصوص کشف مواد مخدر یادآور شد: آمریکا در تلاش است با اشغال افغانستان دست به ترویج و توزیع مواد مخدر در منطقه بزند که خوشبختانه اقدام اخیر نیروی انتظامی برخی از اهداف شوم این استکبار جهانی را خنثی کرده است.

مهدوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه برخورد با اشاعه توزیع مواد مخدر در بسیاری دیگر از عرصه ها می تواند امنیت ایجاد کند گفت: یک معتاد همواره در تلاش است تا با اقداماتی نظیر سرقت، شرارت و ... به تامین مواد مخدر بپردازد که این موضوع یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی به حساب می رود.