به گزارش خبرگزاری مهر، ادریس رئیسی گفت: طرح تشدید مقابله با تخریب و تعرض به اراضی ملی در منطقه حفاظت‌شده باهوکلات با پیگیری مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راسک و با دستور قضائی دادستان شهرستان در حال اجراست که تاکنون ۲.۵ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت‌شده باهوکلات رفع تصرف شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک تصریح کرد: با همکاری دستگاه قضائی، بخشی از اراضی ملی منطقه که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی ابراز داشت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی از جمله شکار غیرمجاز، تصرف یا تخریب اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.