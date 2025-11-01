به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همایشی که به همت محیط زیست استان با حضور ائمه جماعات مساجد برگزار شد، به ارائه گزارشی مختصر از روند تاریخی و حقوقی حفاظت از محیط زیست پرداخت.

بازگیر، با مرور آغاز فعالیت‌های رسمی محیط زیست در ایران، گفت: پس از انقلاب اسلامی، حفاظت محیط‌زیست در قانون اساسی ما با تأکید بر نسل امروز و نسل‌های آینده تأکید شد و در اصل ۵۰ آمده است که حفظ محیط‌زیست حق نسل حاضر و نسل‌های بعد است.

وی افزود: دو دهه پس از تدوین قانون اساسی، مفهوم "توسعه پایدار" به عنوان چارچوب بین‌المللی مطرح شد و این یعنی ما باید از منابع طبیعی بهره‌برداری کنیم بدون آنکه توان نسل بعد را برای استفاده از آن‌ها از بین ببرد

وی تصریح کرد: اگر آموزش همگانی بهبود یابد، اگر مشارکت مردمی واقعی شود، اگر فرهنگ زیست‌محیطی در سبک زندگی نهادینه گردد، آنگاه می‌توان امیدوار بود روند محیط زیستی استان از تخریب به ترمیم و پیشرفت مبدّل شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از محیط زیست ما که بخشی از نظام آفرینش است و حکمت آفرینش در حفظ محیط زیست است افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید زمینی که ما آباد آفریدیم نباید فاسد شود و این همان حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلایندگی زمین است که بر آن تاکید می‌شود.

وی ادامه داد: طبق قانون هر تخلف و فعالیت اقتصادی و غیر آنکه ملازم تخریب محیط زیست باشد ممنوع است و همه آحاد جامعه با این موضوع رو به رو هستند.

بازگیر گفت: تجربه جهانی می‌گوید که محیط زیست "یک موضوع حیاتی برای بقای بشر است" مصادیق آن هم روشن است تغییرات اقلیمی، انبوه پسماندها، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک، انقراض و از بین رفتن جمعیت حیوانات و گیاهان و … که حیات انسان از جمله امنیت غذایی و تاب آوری و ثبات اجتماعی را از بین می‌برد. این مسئول خاطر نشان کرد: هم اینک خیلی از روستاهای مرزی به خاطر مسائل محیط زیستی از بین رفته و مرزها خالی از سکنه شده‌اند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: فناوری‌های نوین و برخی سیاست‌ها در کنار اصلاح رفتار انسان و تغییر نگرش فرهنگی، محیط زیست را حفظ خواهد کرد. محیط زیست یک مساله فرهنگی است که باید در سبک زندگی آن را دید.

وی ادامه داد: در زیست فرهنگی ما قناعت، نظافت، اسراف نکردن، حفظ میهن، توجه به منفعت عمومی و … است که همه اینها رفتارهایی است که می‌توان آن را به حفظ محیط زیست تعمیم داد.

وی بیان کرد: مسئولیت پذیری اجتماعی باید تقویت شود این یک اصل بنیادین است که ۶۰ سال است در دنیا از این واژه استفاده می‌شود.