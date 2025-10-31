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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

قرائت بیانیه دانش آموزی پیش از خطبه های نماز جمعه زاهدان

قرائت بیانیه دانش آموزی پیش از خطبه های نماز جمعه زاهدان

زاهدان - دانش آموز اتحادیه انجمن های دانش آموزی سیستان و بلوچستان به نمایندگی از دانش آموزان این استان، پیش از خطبه های نماز جمعه، به مناسبت ۱۳ آبان بیانیه ای را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموز اتحادیه انجمن‌های دانش آموزی سیستان و بلوچستان به نمایندگی از دانش آموزان این استان، پیش از خطبه‌های نماز جمعه، به مناسبت ۱۳ آبان بیانیه‌ای را قرائت کرد.

در این بیانیه، با گرامی‌داشت یاد و راه شهدای دانش‌آموز، بر ادامه مسیر ایمان، علم و استقامت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شد. همچنین یادآوری شد که ۱۳ آبان، روزی نمادین از ایستادگی نوجوانان مؤمن در برابر طاغوت است؛ روزی که نشان داد دانش‌آموز ایرانی با ایمان و آگاهی می‌تواند تاریخ‌ساز باشد.

همچنین در این بیانیه، ضمن هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای و تلاش دشمن برای تحریف و ناامیدی نسل جوان، آمده است: هر کلاس درس، سنگر جهاد تبیین است، هر کتاب میدان بیداری و هر قلم، پیک شناخت در برابر جهل و تحریف است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سالروز تأسیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به فرمان امام خمینی (ره)، این تشکل به‌عنوان نماد امانت‌داری، صداقت و بصیرت توصیف شد و از حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان الگوی ایمان و پایداری یاد شد.

در پایان نیز این عضو انجمن اسلامی با تأکید بر ادامه راه شهید فهمیده و هزاران شهید دانش‌آموز، اعلام کردند که در میدان اندیشه و آگاهی، پاسدار آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهند بود.

کد مطلب 6640383

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      جوانان و نوجوانان ایران همچنان مانند جوانان اول انقلاب پای کار این کشور هستند

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