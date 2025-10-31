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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

ششمین جشنواره بلوط روستای سرسختی علیای شهرستان شازند

ششمین جشنواره بلوط روستای سرسختی علیای شهرستان شازند

شازند- در این فیلم، آیین ششمین جشنواره بلوط روستای سرسختی علیای شهرستان شازند را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6640448

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