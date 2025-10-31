https://mehrnews.com/x39sJn ۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹ کد مطلب 6640448 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹ ششمین جشنواره بلوط روستای سرسختی علیای شهرستان شازند شازند- در این فیلم، آیین ششمین جشنواره بلوط روستای سرسختی علیای شهرستان شازند را ملاحظه میکنید. دریافت 21 MB کد مطلب 6640448 کپی شد مطالب مرتبط پنجمین جشنواره روستایی بلوط در شازند برگزار میشود سومین جشنواره حفاظت و توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط شازند تامین بودجه برای توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط شازند در دستورکار است برچسبها شازند بلوط جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی
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