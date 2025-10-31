اعتراض مسکو به رزمایش نظامی ژاپن در مرزهای شرقی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که در مخالفت با برگزاری رزمایش‌های نظامی ژاپن در نزدیکی مرزهای روسیه، بادداشت اعتراضی را به سفارت ژاپن در مسکو تحویل داده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: به سفارت ژاپن اطلاع داده شد که رزمایش‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه تهدیدی امنیتی برای خاور دور این کشور محسوب می‌شود.

این وزارتخانه تأکید کرد: ما حق اتخاذ اقدامات امنیتی در مورد موشک های تایفون باقی مانده در پایگاه آمریکایی در ژاپن را برای خود محفوظ می‌دانیم.

آمریکا و ژاپن شهریور گذشته رزمایش گسترده‌ای را با نام «اژدهای قاطع ۲۵» برگزار کردند که به عنوان بزرگ‌ترین مانور مشترک دو کشور توصیف شد.

بر اساس گزارش وزارت دفاع ژاپن، مانور نظامی یادشده از ۱۱ تا ۲۵ سپتامبر ادامه داشت و بیش از ۱۴ هزار نظامی از نیروهای دفاع از خود ژاپن و نزدیک به ۵ هزار نظامی آمریکایی از یگان‌های مختلف ارتش، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی در آن شرکت می‌کنند.