به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی توکیو را به دلیل کمک به جنگ افروزی های کی یف مورد انتقاد شدید قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: ژاپن با کمک به رژیم کی‌یف، عمیق‌ تر از قبل به درگیری اوکراین کشیده می‌ شود و به روابط خود با مسکو آسیب بیشتری وارد می‌کند.

«ماریا زاخارووا» سپس اضافه کرد: روسیه راه‌ اندازی پروژه همکاری پهپادی ژاپن و اوکراین را اقدامی خصمانه می‌ داند.