  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

روسیه: همکاری پهپادی ژاپن و اوکراین را اقدامی خصمانه می‌دانیم

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو راه‌ اندازی پروژه همکاری پهپادی ژاپن و اوکراین را اقدامی خصمانه می‌ داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی توکیو را به دلیل کمک به جنگ افروزی های کی یف مورد انتقاد شدید قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: ژاپن با کمک به رژیم کی‌یف، عمیق‌ تر از قبل به درگیری اوکراین کشیده می‌ شود و به روابط خود با مسکو آسیب بیشتری وارد می‌کند.

«ماریا زاخارووا» سپس اضافه کرد: روسیه راه‌ اندازی پروژه همکاری پهپادی ژاپن و اوکراین را اقدامی خصمانه می‌ داند.

کد مطلب 6793495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      شرکتهای تسلیحات بزرگ ،دنیا را به آشوب کشیده اند و تکنولوژی آلمان و ژاپن و آمریکا در خدمت این تجارت مخوف قرار گرفته است .‌باید جنگ را به اروپا کشید . حتی شده با حمله زمینی ولی باید جنگ از غرب آسیا خارج شود اگر نه تمام غرب آسیا به تلی از خاکستر بدل خواهد شد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها