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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۱

فایننشال تایمز اعتراف کرد: ترفند جدید تل‌آویو برای تداوم قحطی در غزه

فایننشال تایمز اعتراف کرد: ترفند جدید تل‌آویو برای تداوم قحطی در غزه

یک روزنامه غربی به کارشکنی رژیم صهیونیستی در مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گزارش منتشر شده از سوی روزنامه فایننشال تایمز به نقل از نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی با ترفند جدیدی مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود.

بر اساس این گزارش، تل آویو سازوکار جدیدی را برای ثبت فعالیت نهادهای غیردولتی ایجاد کرده که باعث متوقف شدن ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های انسانی خارج نوار غزه شده است.

در این گزارش آمده است که ۴۰ نهاد بین المللی اعلام کرده‌اند، رژیم صهیونیستی ۹۹ درخواست ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه طی ۱۲ روز نخست اجرای آتش بس را رد کرده است.

سه چهارم این درخواست به این بهانه رد شده‌اند که نهادهای مذکور مجاز به ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه نیستند. در میان این نهادها، پزشکان بدون مرکز نیز حضور دارد. تل آویو اعلام کرده که روند ثبت نام این نهادها در دست بررسی است و بدین وسیله مانع ورود کمک‌ها انسانی به نوار غزه می‌شود. این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس باید روزانه ۶۰۰ کامیون وارد این باریکه شود.

کد مطلب 6640666

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