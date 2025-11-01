سلمانخواه: یک شمش آهن تاریخی در ماسوله کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر اظهار کرد: با کشف یک شمش آهن تاریخی که برای صادرات از محوطه‌های کارگاهی ذوب آهن اسفنجی در مسیر ماسوله به کمادول آماده شده بود، شواهد تازه‌ای از تاریخ صنعتی و تجاری این منظر فرهنگی نمایان شد.

وی این کشف را یافته‌ای مهم در تأیید جایگاه فعالیت‌های فلزکاری در ماسوله دانست و افزود: کشف این شمش تاریخی نشان می‌دهد که منطقه ماسوله نه‌تنها در معماری و بافت شهری، بلکه در عرصه صنعت و تولید فلز نیز از جایگاهی ویژه در شمال کشور برخوردار بوده است.

سلمان‌خواه ادامه داد: این یافته می‌تواند اطلاعات سودمندی درباره چرخه تولید و مبادله آهن به‌صورت شمش و ابزارآلات در منطقه ارائه دهد و در تکمیل پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله نقش بسزایی داشته باشد.

سرپرست میراث فرهنگی گیلان از تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی جزئیات این کشف خبر داد و گفت: کارگروهی متشکل از باستان‌شناسان و کارشناسان میان‌رشته‌ای در حال مطالعه بر روی ساختار و منشأ این شمش هستند تا نتایج نهایی پس از آزمایش‌های علمی اعلام شود.

وی با اشاره به کشف شواهدی از وجود یک کوره مجهز به سیستم دمنده آبی در نزدیکی محل کشف شمش خاطرنشان کرد: این یافته نشان‌دهنده تنوع در شکل و عملکرد کوره‌های فلزکاری در منظر فرهنگی ماسوله است و احتمال می‌رود شمش آهن کشف‌شده در همین کوره تولید شده باشد.

سلمان‌خواه گفت: در مطالعات باستان‌شناسی اخیر، آثار مرتبط با فعالیت‌های ذوب و تولید فلزات در نقاط مختلف منظر فرهنگی ماسوله شناسایی شده و یافته جدید، فرضیه وجود شبکه‌ای از کارگاه‌های صنعتی در این منطقه را تقویت می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم فرهنگ‌دوست منطقه تأکید کرد: مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی بسیار ارزشمند است و با توسعه آموزش‌های عمومی، زمینه همکاری بیشتر آن‌ها در حفظ و انتقال این میراث گران‌سنگ به نسل‌های آینده فراهم خواهد شد.