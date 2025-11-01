بحرانی: اجرای سند توسعه آموزشی کنگان نیازمند مشارکت مستمر خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بحرانی صبح شنبه در نشست مجمع خیرین مدرسه‌ساز ضمن تقدیر از خیرین و همراهی فرمانداری کنگان گفت: خیرین مدرسه‌ساز، بازوان توانمند آموزش و پرورش در مسیر عدالت آموزشی هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان اضافه کرد: بدون تردید بخش قابل توجهی از فضاهای آموزشی امروز شهرستان، مرهون نگاه بلند و نیت خالص خیرینی است که با عشق به علم و تربیت، سرمایه‌های خود را در مسیر آینده‌سازی فرزندان این سرزمین به‌کار گرفته‌اند.

وی افزود: آموزش و پرورش کنگان در مسیر اجرای سند توسعه آموزشی شهرستان، نیازمند حمایت و مشارکت مستمر خیرین است. تلاش ما بر این است تا با همراهی فرمانداری، اداره کل نوسازی مدارس استان و مجمع خیرین، هیچ دانش‌آموزی در این شهرستان به‌دلیل کمبود فضای آموزشی از تحصیل باز نماند. عدالت آموزشی یعنی فرصت برابر برای همه کودکان؛ از مرکز شهر تا دورترین روستا.

بحرانی خاطرنشان کرد: امروز مدرسه فقط یک ساختمان نیست، بلکه کانون امید، رشد و شکل‌گیری آینده جامعه است. هر لبخند دانش‌آموز در کلاس، نتیجه دستان سخاوتمند خیرینی است که به رسالت خود در برابر نسل آینده عمل کرده‌اند. آموزش و پرورش شهرستان قدردان این همراهی است و برای استمرار آن همه توان خود را به‌کار خواهد گرفت.

در این نشست از زحمات خیرین مدرسه‌ساز شهرستان تقدیر و بر استمرار همکاری‌ها در چارچوب پویش ملی «بساز، مدرسه‌ساز» تأکید شد.