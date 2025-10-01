به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کنگان صبح چهارشنبه در مراسم تجیلی از خیر مدرسه ساز در کنگان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، شعار سال تحصیلی جاری را توسعه عدالت آموزشی برای ایران» عنوان و اظهار کرد: خیرین با سرمایهگذاری ارزشمند خود در ساخت و تجهیز مدارس، آیندهای روشن برای دانشآموزان رقم میزنند و نقش مهمی در مسیر توسعه شهرستان ایفا میکنند.
غلامحسین زیبا ضمن تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ مشارکت خیرین در حوزه آموزش و پرورش، افزود: قدردانی از خدمات مؤسسه خیریه مهر پروین، نشانهای از ارجگذاری به جایگاه والای خیرین در جامعه است و باید این فرهنگ نیکو بیش از پیش در جامعه ترویج یابد.
نصرالله بحرانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیز با تقدیر از تلاشهای خیرین مدرسهساز گفت: مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز مدارس، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت برای اعتلای علمی، فرهنگی و اجتماعی نسلهای آینده است. امروز مدرسه استاد شجریان نماد همدلی و نیکاندیشی است که ثمرات آن سالها در ذهن و زندگی دانشآموزان باقی خواهد ماند.
وی افزود: بدون تردید، هر مدرسهای که به همت خیرین ساخته میشود، چراغی برای روشنتر شدن مسیر آموزش است و آموزش و پرورش شهرستان قدردان این فداکاریها و همراهیها خواهد بود.
