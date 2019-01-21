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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

فرماندار کنگان:

هوشمندسازی ۱۶۵ کلاس درس در کنگان با اعتبار سه میلیارد تومان

هوشمندسازی ۱۶۵ کلاس درس در کنگان با اعتبار سه میلیارد تومان

بوشهر - فرماندار شهرستان کنگان از آغاز هوشمند سازی ۱۶۵ کلاس درس در کنگان با اعتبار سه میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: از همراهی و همکاری شورا و شهرداران سه گانه شهرستان کنگان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر و تشکر می کنم.

وی با تبریک روز شورای آموزش‌وپرورش، جذب نخبگان، توسعه پایدار را بیان کرد و گفت: در ۲۶ دیماه سال ۱۳۷۲ مجـلس شـورای اسلامی یکی از مترقی ترین قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی را با عنوان «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» تصویب کرد.

نوروزی افزود: شوراهای آموزش و پرورش با توجه به خرد جمعی و استفاده از تمام ظرفیت ها بستر مناسب را برای تحقق توسعه پایدار فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسوولان در امر مقدس تعلیم و تربیت است.

نوروزی گفت: اندیشه شورایی بعنوان یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در عرصه تحولات آموزش و پرورش است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان بر ایجاد ظرفیت جدید در راستای مهارت های زندگی و آموزش هایی برای کیفیت زندگی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز ضروری است.

نوروزی با بیان اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده است گفت: نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد و رشد و توسعه جامعه انکار ناپذیر است.

وی گفت: مسیر راهی در راستای درآمدزایی آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.

نوروزی در پایان گفت: هوشمند سازی ۱۶۵ کلاس درس در دهه مبارک فجر در مدارس شهرستان اجرا می‌شود.

کد مطلب 4519462

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