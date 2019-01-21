هوشمندسازی ۱۶۵ کلاس درس در کنگان با اعتبار سه میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: از همراهی و همکاری شورا و شهرداران سه گانه شهرستان کنگان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر و تشکر می کنم.

وی با تبریک روز شورای آموزش‌وپرورش، جذب نخبگان، توسعه پایدار را بیان کرد و گفت: در ۲۶ دیماه سال ۱۳۷۲ مجـلس شـورای اسلامی یکی از مترقی ترین قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی را با عنوان «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» تصویب کرد.

نوروزی افزود: شوراهای آموزش و پرورش با توجه به خرد جمعی و استفاده از تمام ظرفیت ها بستر مناسب را برای تحقق توسعه پایدار فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسوولان در امر مقدس تعلیم و تربیت است.

نوروزی گفت: اندیشه شورایی بعنوان یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در عرصه تحولات آموزش و پرورش است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان بر ایجاد ظرفیت جدید در راستای مهارت های زندگی و آموزش هایی برای کیفیت زندگی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز ضروری است.

نوروزی با بیان اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده است گفت: نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد و رشد و توسعه جامعه انکار ناپذیر است.

وی گفت: مسیر راهی در راستای درآمدزایی آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.

نوروزی در پایان گفت: هوشمند سازی ۱۶۵ کلاس درس در دهه مبارک فجر در مدارس شهرستان اجرا می‌شود.