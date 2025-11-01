به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان اظهار کرد: نمایشگاه‌های پژوهشی و فناوری باید به صورت تخصصی و با رویکرد کاربردی برگزار شوند و این بار از دستگاه‌ها انتظار داریم مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

وی با تأکید بر تأمین بخشی از هزینه‌ها از ظرفیت‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی و صنایع افزود: پژوهش باید به سمت حل مسائل واقعی استان برود و صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم ملی هفته پژوهش در ۱۸ آذر با حضور وزرای کشور و علوم گفت: حضور پررنگ و اثربخش خراسان جنوبی در تهران، فرصت مهمی برای نمایش دستاوردهای علمی و پژوهشی استان است و نباید از آن غفلت کنیم.

هاشمی افزود: ظرفیت‌های مهم دانشگاهی و نخبگانی استان مانند دانشگاه بیرجند، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد و گروه‌های مرجع علمی باید در برنامه‌های ملی دیده شوند تا «نام خراسان جنوبی» در کشور بدرخشد.

وی همچنین با اشاره به رویداد «ایران‌جان» گفت: این رویداد فرصتی طلایی برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌هایی همچون زرشک، زعفران، بیولوژی و صنایع دانش‌بنیان است و دستگاه‌ها باید مستندات و طرح‌های خود را جهت حضور قدرتمند در آن آماده کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: پژوهش‌های استان باید به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی همچون منابع آب، آسیب‌های اجتماعی، مدیریت و فناوری‌های نو تقویت شود و خروجی آنها به توسعه و آبادانی منجر گردد.

هاشمی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی پژوهش در جامعه بیان کرد: هفته پژوهش نباید فقط در دانشگاه‌ها محدود شود؛ مدارس، روستاها و اقشار مختلف مردم باید در جریان اهمیت پژوهش قرار بگیرند.

وی در پایان خطاب به مدیران استان تأکید کرد: تکریم ارباب‌رجوع یک اصل محوری است؛ چه مراجعه‌کننده یک کشاورز باشد و چه یک دانشجو. مدیران باید در کنار مردم و پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند.