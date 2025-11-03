۷۰ مقاله به همایش ملی «تمدن اسلامی، همزیستی اجتماعی» ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهرامیان ظهر دوشنبه در همایش ملی «تمدن اسلامی؛ همزیستی اجتماعی» بیان کرد: همزیستی به این معناست که هر طرف حقوق خود را بشناسد تا افراد بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی پذیرش دیگری، محبت، دیدن انسان‌ها به عنوان یک فرایند و گذار از هویت حیوانی را از جمله ویژگی‌های همزیستی برشمرد.

بهرامیان با اشاره به برگزاری دومین دوره این همایش در سال آینده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، افزود: حدود ۷۰ مقاله توسط اساتید ۲۱ دانشگاه کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد، ۱۵ مقاله پذیرفته نشد.

به گفته وی، در ادامه این همایش، ۱۶ مقاله توسط شرکت‌کنندگان ارائه شد که هفت مقاله به‌صورت حضوری و ۹ مقاله به شکل مجازی ارائه شد.

ارسال مقالات از ۲۱ دانشگاه کشور به همایش

مرضیه ثاقب‌جو، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند هم در این همایش اظهار کرد: از ۲۱ دانشگاه کشور مقالاتی برای حضور در این همایش ارسال شده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با ایجاد دبیرخانه این همایش در دانشگاه بیرجند، برگزاری آن در سال‌های آینده نیز تداوم یابد، گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی به توانمندی‌های دانشگاه مجری کمک می‌کند و انجام این کار، زمینه مناسبی برای برگزاری اینگونه رویدادها با مشارکت دانشگاه بیرجند فراهم می‌آورد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند در ادامه تصریح کرد: حوزه پژوهشی دانشگاه بیرجند از برگزاری چنین همایش‌هایی حمایت می‌کند.