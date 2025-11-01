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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

دهقان: دستگیری ۴ گنج‌یاب غیرمجاز در مهریز؛ کشف باروت و تجهیزات حفاری

دهقان: دستگیری ۴ گنج‌یاب غیرمجاز در مهریز؛ کشف باروت و تجهیزات حفاری

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز گفت: در پی عملیات اطلاعاتی و به همت پلیس شهرستان مهریز، ۴ نفر که اقدام به حفاری غیرمجاز با هدف اکتشاف گنج کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین دهقان گفت: در پی عملیات اطلاعاتی و به همت پلیس شهرستان مهریز، ۴ نفر که اقدام به حفاری غیرمجاز با هدف اکتشاف گنج کرده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، از متهمین مقادیری باروت، تجهیزات حفاری و دستگاه‌های گنج‌یاب کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها، متهمین پس از تکمیل مراحل قانونی، با قرار قانونی، روانه زندان شدند.

دهقان خاطرنشان کرد: این عملیات در راستای مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور انجام شده است.

کد مطلب 6640959

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