به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.

تئاتر شهر

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهراجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۴ اجرا میزبان ۲ هزار و ۱۶۶ تماشاگر و فروشی معادل ۹۹۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم مهر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، با مجموع ۱۳ اجرا و میزبانی از ۸۰۴ تماشاگر به فروشی معادل ۱۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمدمهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریور در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۴ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و ۹۱۳ تماشاگر به فروشی معادل ۲۰۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریوردر تالار قشقایی به صحنه رفته، تاکنون با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان، ۱۲ نوبت اجرا و میزبانی از ۳۶۵ تماشاگر به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار ۹۶ نفری قشقایی میزبان علاقه مندان تئاتر است، با مجموع ۱۲ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و ۶۳۹ تماشاگر، ۱۳۵ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان احمدی که از روز چهاردهم شهریوردر تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر روی صحنه رفت، با مجموع ۲۴ اجرا، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و میزبانی از ۸۳۷ مخاطب به فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده و از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی هم که از روز چهاردهم شهریور در تالار سایه اجرای خود را آغاز کرد، با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و ۲۴ اجرا روز جمعه یازدهم مهر با میزبانی ۶۱۱ تماشاگر و فروشی معادل ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «عالیجناب ام» به کارگردانی مهتاب عسگری نیز که از اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت تماشاگر ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده در مجموع ۹ اجرا و میزبانی از ۱۲۱ تماشاگر به فروشی معادل ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است با ۱۲ اجرا، میزبان ۹۳۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۰۸ میلیون ۳۴۸ هزار ۹۰۰ تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «مکبث الدوله » به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۲۷ اجرا، میزبان ۱۱۱۲ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۱۲ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروش دست یافته است.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهرخانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۴۵۳ تماشاگر باشد و به فروش ۴۰ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان دست یافته است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۸۹۵۶ نفر رسیده است.

