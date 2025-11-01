اجرای شنبه شب «رامسس دوم» لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای فوق العاده نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که قرار بود روز شنبه دهم آبان پیش روی مخاطبان قرار گیرد به روز دیگری منتقل شد.

اجرای فوق العاده نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که قرار بود روز شنبه ۱۰ آبان پیش روی مخاطبان قرار گیرد به دلیل مشکلات فنی بخش ماشینری تالار اصلی به روز دیگری منتقل شد.

مجموعه تئاتر شهر ضمن عذرخواهی از تماشاگران به اطلاع می رساند، هرگونه امکان «بازگشت» یا «انتقال» بلیت فروخته شده اجرای روز شنبه ۱۰ آبان برای روزهای آتی از طریق سامانه «فیدیبو» اطلاع رسانی می‌شود.