به گزارش خبرنگار مهر، ندیر پورجم صبح در نشستی با اصحاب رسانه، با اشاره به برگزاری هفتمین دوره جشنواره و نمایشگاه خرما، اظهار داشت: خرما یک کالای دارای مزیت نسبی و استراتژیک برای استان بوشهر است و اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و شرکت نمایشگاه‌ها رسالت خود در قبال این محصول را به خوبی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه برگزاری این رویداد در سال‌های اخیر شاهد بهبود مستمر بوده است، افزود: برپایی این نمایشگاه و جشنواره و همایش مرتبط، دستاوردهای مثبتی در پنج حوزه اقتصادی، تجاری، تأثیر بر کشاورزان، گردشگری و حتی تحولات سیاسی برای حوزه نخیلات به ارمغان آورده است.

هشدار درباره تغییرات اقلیمی و آفات نخیلات

پورجم تغییرات اقلیمی را یکی از چالش‌های اساسی حوزه نخیلات عنوان کرد و گفت: در ۱۵ سال گذشته، دمای استان بوشهر دو درجه سانتی‌گراد افزایش یافته که منجر به تنش‌های آبی و در پی آن، ازدیاد آفات گیاهی در نخیلات شده است. این یک زنگ خطر جدی است.

رئیس انجمن خرما استان بوشهر از دستگاه‌های متولی دولتی خواست تا سیاست‌های خود در زمینه مبارزه با آفات نخیلات را تغییر دهند و افزود: اصرار داریم که با استناد به مواد یک و دو قانون حفاظت از منابع محیط زیست، آفات نخیلات در زمره آفات دائمی قرار گیرد تا ردیف بودجه سنواتی مشخصی برای مبارزه با آن تخصیص یابد.

وی سه محور اصلی را برای هفتمین جشنواره خرما برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده در زنجیره خرما، استقرار استانداردهای بین‌المللی و رونمایی از دستاوردهای پژوهشی سه محور اصلی را برای هفتمین جشنواره خرما است.

وی با بیان اینکه هم در صادرات و هم در بازار داخلی در مخصوص خرما با اختلال مواجهیم. افزود: در بحث صادرات، دولت باید بپذیرد که بازارسازی وظیفه ذاتی سازمان توسعه تجارت است و بخش خصوصی در بستری که دولت فراهم می‌کند، به بازاریابی می‌پردازد, مشکلات بازار داخلی نیز هم‌زمان ناشی از عملکرد بخش، خصوصی و دخالت‌های دولت است که در پنل‌های تخصصی این جشنواره به آن پرداخته خواهد شد.

رئیس انجمن خرما استان بوشهر از انعقاد توافقنامه‌ای سه‌جانبه بین اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این جشنواره خبر داد و گفت: این توافقنامه به استقرار استانداردهای بین‌المللی مانند گپ و ISO 22000 از مرحله نخیلات تا سر سفره مصرف کننده منجر خواهد شد که تحول بزرگی در اقتصاد خرما ایجاد می‌کند.

پورجم همچنین از رونمایی از یک طرح تحقیقاتی در روز همایش خرما (۲۲ م) خبر داد و گفت: در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، طرح غذا دهی نخیلات با جلبک‌های دریایی در سه پایلوت استان با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی اجرا شده که اثرات بسیار مثبتی داشته است.

محسن عمادی دبیر نمایشگاه بوشهر نیز اظهار کرد: امسال شاهد تنوع بالای شرکت‌های حاضر در نمایشگاه خرما خواهیم بود و غرفه‌های فعالان حوزه‌های تولید، بسته‌بندی، فرآوری، صادرات، بازرگانی و… در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی از تلاش جدی برای افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه خبر داد و افزود: تلاش شده تا زمینه رونق خرمای استان بوشهر با حضور مهمانان داخلی و خارجی فراهم شود.

غلامی دبیر اتاق بوشهر نیز بیان کرد: سال به سال شاهد ارتقای کمی و کیفی برگزاری نمایشگاه هستیم که تأثیر بالایی بر زنجیره ارزش خرما از تولید تا بسته‌بندی و فرآوری و صادرات دارد.