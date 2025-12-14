به گزارش خبرنگار مهر، علیحسین احدیعالی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته زن و مقام مادر که در این سازمان برگزار شد؛ بر جایگاه راهبردی بانوان در جامعه تأکید و اظهار کرد: بانوان ستون امنیت غذایی، سلامت و آینده کشور هستند و نقش آنان در تحکیم خانواده و پیشرفت جامعه فراتر از توصیف با کلام است.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی از وظایف اصلی سازمان جهاد کشاورزی است؛ افزود: تحقق جامعهای در تراز ایران اسلامی بدون مسئولیتپذیری و نقشآفرینی بانوان امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: بانوان علاوه بر نقش محوری در تحکیم بنیان خانواده، در آیندهسازی کشور نیز سهمی تعیینکننده دارند و تأثیر آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و انسانی، فراتر از بیان است.
احدی عالی با قدردانی از تلاشهای بانوان شاغل، خاطرنشان کرد: امنیت غذا، امنیت سلامت و حتی امنیت کشور در دستان بانوان است؛ چرا که آنان نسلهایی را تربیت میکنند که مایه سربلندی جامعه خواهند بود.
