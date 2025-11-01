سقوط ۱۰ پایه برق بر اثر حادثه ترافیکی و آتش سوزی در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور داریوشی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صبح شنبه خبری مبنی بر آتش سوزی نیزارها در خیرآباد گچساران و تخریب پایه‌های برق به اتفاقات گزارش شد، اظهار کرد: بعد از این گزارش گروه‌های عملیاتی برق شهرستان به منطقه اعزام و نسبت به رفع مشکل اقدام و برق منطقه را وصل کردند.

وی با اشاره به اینکه در این حوادث ۱۰ پایه برق دچار حریق شد، افزود: از این تعداد پنج اصله از این پایه‌های برق در منطقه خیرآباد بر اثر آتشی که در نیزارها روشن شده بود و پنج اصله دیگر هم بر اثر یک حادثه ترافیکی دچار آتش‌سوزی شد.

مدیر امور برق ناحیه گچساران با بیان اینکه با اقدام سریع گروه‌های عملیاتی برق خسارت جانی نداشتیم، تاکید کرد: میزان خسارت وارد شده به شبکه برق شهرستان بر اثر این حادثه حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورده شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کار اصلاح و بهسازی شبکه آسیب دیده توسط اکیپ‌های عملیاتی برق گچساران، بدون خاموشی در حال انجام است، اضافه کرد: ۲۴ فیدر متشکل از حدود ۹۰۰ کیلومتر شبکه برق برای خدمت‌رسانی به ۹ هزار مشترک در شهرستان ۱۲۶ هزار نفری گچساران ایجاد شده است.