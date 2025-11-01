شمخانی: شاهد افزایش چشمگیر فضاهای آموزشی در خوزستان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم شمخانی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین افتتاحیه طرح میدان همدلی و هفت پروژه ورزشی در ناحیه دو آموزش و پرورش با اشاره به روند رو به رشد توسعه زیرساخت‌ها در حوزه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: امروز شاهد اتفاقات زیبا و امیدبخشی هستیم که به‌صورت مستمر در حال وقوع است؛ این اقدامات حاصل نگاه ویژه رئیس جمهور به اولویت آموزش و پرورش در قالب نهضت ملی تحول در این حوزه است.

سرپرست فرمانداری اهواز افزود: در ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر فضاهای آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی در سطح استان بوده‌ایم. مدارس هوشمند با امکاناتی فراتر از گذشته در حال راه‌اندازی هستند و این روند با حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نمایندگان مجلس ادامه دارد.

وی با تقدیر از همراهی نمایندگان اهواز تصریح کرد: همکاری این اشخاص در کنار مجموعه استانداری و فرمانداری اهواز، با هدایت استاندار، نشان‌دهنده هم‌افزایی ملی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از آموزش و پرورش و موفقیت دولت است.

سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به پروژه‌های در دست افتتاح گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی دبستان زاگرس و همزمان هفت پروژه ورزشی در ناحیه ۲ آموزش و پرورش اهواز هستیم. این اقدامات، نویدبخش روزهایی پر از موفقیت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان این مرز و بوم است.