ایران همیشه سرزمین قهرمانان و پهلوانان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده عصر شنبه در افتتاحیه جشنواره ورزشی دختران ابتدایی خوزستان که در سالن ورزشی المهدی آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز برگزار شدف اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در این جشنواره در حضور دانش آموزان ورزشکار هستم. ورزش را از هر زاویه ای که مورد توجه قرار دهیم دارای اهمیت بالایی است. ورزش بخشی از هویت معنوی، فرهنگی و ملی جامعه بوده که همگی باید تلاش کنیم تا در همه زمینه های سیاسی، ورزشی و اجتماعی ورزشکاران خود را به دنیای امروز معرفی کنیم.

وی افزود: وقتی سابقه فعالیت های ورزشی را در ایران مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم که کشور ایران همیشه سرزمین قهرمانان و پهلوانان بوده و باید بتوانیم با تربیت ورزشکارارن توانمند در صحنه های بین المللی توان ورزشی فرزندان خود را به خوبی نشان داده و معرفی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: از نظر فردی وقتی به ورزش نگاه کنیم متوجه می شویم فرزندانی که اهل ورزش هستند از اضطراب دور بوده و در همه زمینه ها نسبت به بچه هایی که اهل ورزش نیستند موفق تر هستند.

تقی زاده بیان کرد: جامعه ای که فرزندان ورزشکار و حتی سالم از نظر جسمی داشته باشد آن سرزمین، ملت و جامعه خیلی بهتر می تواند پله های ترقی و پیشرفت را طی کند. همچنین این گونه جوامع از نظر سیاسی و ورزشی دارای جایگاه بسیار مهمی خواهند بود.

وی عنوان کرد: ملتی که دارای جوانان سالم تری است در مقابل سایر ملت ها مقبول تر بوده و کشورهای دیگر بیشتر از آن حساب می برند. با این جوانان ملت های دیگر نمی توانند نظر بدی به کشور فوق داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: ملت ما باید تلاش کند تا به خوبی خود را به دنیا معرفی کند. خوشبختانه آموزش و پرورش خوزستان رتبه های جهانی بسیار خوبی در زمینه ورزشی کسب کرده است.

تقی زاده تاکید کرد: مقطع ابتدایی زمان خوبی است تا دانش آموزان ورزشکار ما با انتخاب رشته مورد علاقه خود بتوانند در آینده پیشرفت خوبی در رشته انتخابی خود داشته باشند.

وی ادامه داد: داشتن یک جسم سالم از آنچنان اهمیتی برخودار است که حضرت محمد (ص) حق جسم سالم بر انسان را مانند حق خداوند بر انسان می داند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان گفت: امیدوارم با برگزاری این جشنواره ها شاهد موفقیت روز افزون دانش آموزان در همه زمینه ها به ویژه ورزشی باشیم.